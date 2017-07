Stortap for Kolonial.no etter kjempevekst

(Finansavisen): – Vi er godt fornøyde med fjoråret. Veksten har vært enorm, og det viser at jobben vi gjør er god, sier Karl Alveng Munthe-Kaas, daglig leder i Kolonial.no, til Finansavisen.

Gründerselskapet Kolonial.no ble etablert av Karl Alveng Munthe-Kaas (34) i 2013. Selskapet som selger dagligvarer på nett hadde en voldsom økning i inntektene i fjor. Årsregnskapet fra 2016 viser en omsetning på 424 millioner kroner, opp drøye 350 millioner fra 2015. Nettbutikken sliter likevel med å tjene penger. I fjor fikk selskapet et underskudd på hele 119 millioner kroner, mot 24 millioner i 2015.

– Det er helt naturlig at man har tap når man vokser. Vi investerte i fjor i et nytt varelager, samtidig som vi hadde økte markedsføringskostnader. Det har påvirket bunnlinjen kraftig, sier gründeren til Finansavisen, og legger til:

– Det koster å bygge opp en ny industri som vi gjør. Det er helt naturlig.

Dårlig lønnsomhet



Kolonial.no, NorgesGruppen og marked.no, sistnevnte med Stein Erik Hagens Komplett på eiersiden, er kun tre av flere aktører på markedet. Mindre selskaper som 123levert.no, samt 5–10 andre har også kommet inn på markedet. Fellesnevneren er at alle sliter med lønnsomheten. Selv sier Munthe-Kaas at de taper mindre enn sine norske konkurrenter, og mener det viktigste for Kolonial.no er å fortsette å vokse.

– Økt vekst vil bidra til økte skalafordeler, og bedre marginer. På den måten vil bunnlinjen også forbedres på sikt, sier han til Finansavisen.

Gründeren tror at selskapet vil ha underskudd også de kommende årene, men legger vekt på å bygge skala, effektivisere driften, samt økt volum fra leverandører vil gjøre at man kan hente mye i kostnadsbesparelser og økte marginer.

Hentet inn 208 millioner

Selskapet, som er verdsatt til 1,5 milliarder kroner, hentet inn totalt 208 millioner i kapital i fjor. Med på eiersiden er blant annet REMA som bidrar med bedre innkjøpsbetingelser for Kolonial.no. I tillegg er pengesterke familier som Rasmussengruppen, Varner, Astrups Pactum og Stenshagen med på eiersiden.



