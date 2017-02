Stortingspolitiker oppfordret folk til å bruke Uber. Nå har Trond gått til politiet

(Dagbladet): I helga oppfordret stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) folk til å bruke Uber, selv om det bryter med loven. Hun bruker sjåførtjenesten selv, og mener fortsatt bruk av Uber er nødvendig hvis det skal bli en lovendring.

Det var Klassekampen som først omtalte saken.

Anmeldt

Drosjeeier - og sjåfør Trond Hansen i Ålesund, ble meget provosert over Høyre-politikerens oppfordring, og har nå anmeldt Lunde til politiet, melder NRK.

Drosjesjåføren leverte anmeldelsen til politiet mandag. Han har anmeldt Lunde for brudd på paragraf 183: «Den som offentlig oppfordrer noen til å iverksette en straffbar handling, straffes med bot eller fengsel inntil 3 år».

- Det er ikke riktig at en folkevalgt i den lovgivende makta oppfordrer til lovbrudd. Derfor har jeg besluttet å anmelde saken til politiet. Saken er nå under registrering i politiets saksbehandlingssystem, sier Hansen til Dagbladet mandag kveld.

Han mener Lunde bagatelliserer saken.

- Uber-sjåførene kan havne i trøbbel på grunn av at hun oppfordrer til lovbrudd. Vi er ikke redd for konkurranse fra Uber, men det må skje på like vilkår, mener Hansen.

Reaksjonene på anmeldelsen har vært positive, ifølge ham selv.

- Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger etter at jeg anmeldte saken, både fra kolleger i taxinæringen og andre folk, sier drosjesjåføren.

Forsvarte utsagnet

Heidi Nordby Lunde (H) forsvarte Uber-utsagnet sitt i Dagsnytt 18 på P1 mandag. Til NRK sier hun dette:

- Jeg har sagt de skal fortsette en virksomhet, som i beste fall er i gråsonen. Så får vi vente på en lovendring. Selve politianmeldelsen vil jeg vurdere når den kommer, sier hun til NRK mandag kveld.

Politiet i Oslo sier til NTB at Uber-sjåførene begår lovbrudd.

- Å drive persontransport mot vederlag uten løyve, er lovbrudd. Den som gjør dette, risikerer utover bøtelegging inndragning av førerkortet, bruksforbud på bilen og at inntekter blir inndratt, sier Ole Rasmus Knudsen, politiinspektør ved trafikkseksjonen i Oslo politidistrikt.

Delingsøkonomiutvalget har i sin rapport foreslått å fjerne løyveplikten for drosjer, noe som kan åpne for aktører som Uber. Det er foreløpig uklart om det er flertall på Stortinget for å fjerne løyvesystemet, skriver NTB.