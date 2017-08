(Dagbladet): Denne uka fortalte kreftsyke Marthe Sundby (42) at hun bare har noen dager igjen å leve. Den dramatiske beskjeden la hun ut på Facebook, ettersom hun ikke verken orker eller har nok tid til å ta avskjed med alle i nettverket sitt.

Ringes ned

Etter at Dagbladet og Se og Hør omtalte saken, eksploderte responsen i sosiale medier. Folk i alle aldre og fra alle landsdeler lar seg berøre av Sundbys sterke historie.

- Støtten fra dere alle gir meg styrke. Jeg sender en varm takk og gode tanker til hver og en av dere, sier Sundby.

- Jeg rennes ned av meldinger og hilsener på mail, Instagram og Facebook. Det ringer også mange på mobilen min, men jeg har dessverre ikke mulighet til å gi alle den oppmerksomhet de fortjener. Derfor benytter jeg muligheten til å rette en stor takk til alle sammen her og nå, sier hun.

Lev livet

Den tidligere kroppsbyggeren har uhelbredelig primær leverkreft. Folk har latt seg imponere over at hun tross sykdommen har krefter nok til å fronte sin hjertesak: Lev livet nå!

- Helt siden jeg ble syk har jeg sagt hvor viktig det er å leve livet og ikke utsette ting. Vis kjærlighet og ta vare på dine nærmeste. Jeg håper det er noen som lytter til det jeg sier. Det gjelder å ha et levd liv, ikke bare luftige tanker, sier Sundby.

Tapte ikke

Hun ber folk slutte å bruke uttrykk som «tapte kampen mot kreften».

- Jeg har fightet hver dag. Når du ikke har arsenal i form av medisiner, nytter det ikke å slå kreften tilbake. Tro og håp er ikke nok, og uten medisiner er du sjanseløs. Derfor blir det helt feil å si at jeg og flere andre i min situasjon tapte kampen mot kreften, sier Sundby.

Hun uttrykker takknemlighet for hver time og hver dag hun får oppleve.

- Jeg vet det snart er slutt, men jeg skal jammen meg ha med meg hvert eneste øyeblikk. Kroppen min er topp trent og den slåss hver dag for at jeg få leve en del dager ekstra, sier hun.

Dager igjen

Hun har siden fredag vært innlagt på Akershus universitetssykehus, etter et kraftig tilbakefall. Legene mener Marthe Sundby (42) bare har dager igjen. Leverkreften har festet et jerngrep om kroppen hennes.

- Legene sier at jeg har veldig kort tid igjen, i beste fall én uke. Jeg er ikke redd for døden, men jeg er trist fordi jeg er i ferd med å forlate alle dem jeg er så glad i. Jeg har bare dager igjen av livet mitt, men legene sier at jeg har en sterk kropp. Det kan hende at jeg får litt ekstra tid, sa Sundby til Dagbladet i går.

Marthe hadde håpet å få med seg høsten. Hun synes det er en frisk og fargerik årstid. Den skulle hun gjerne ha tilbrakt sammen med sine nærmeste dette året også. Slik blir det ikke.

- Men jeg har veldig mange flotte minner, sier hun.

- Ta vare på livet

Marthe har ikke mann og barn, men foreldre og to søsken. Og hunden Blue, en engelsk staffordshire på knapt ett år.

- Han har vært viktig for meg hele veien. Jeg fikk Blue etter at jeg ble syk. Jeg avtalte med mamma at hvis jeg ikke kunne overvinne sykdommen, så skulle hun ta seg av Blue. Hun bor hos henne nå. Mamma er en sprek dame på 70 år som vil ta godt vare på prinsen min.

Det er bare fem år siden Marthe ble både norsk og nordisk mester i bodybuilding. Kroppsbygging har vært den store lidenskapen hennes de siste 20 årene.

Da Dagbladet snakket med henne for knapt to uker siden, fortalte hun for første gang om den alvorlige leverkreften og immunterapien hun har fått en stund ikke funger.

- Jeg tenker at vi alle, friske som syke, bør kjempe for livet og ta vare på det. Jeg er 42 år og har i beste fall en uviss fremtid, men for livet skal jeg slåss!