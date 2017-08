Støtten til Trump stuper. Fox News-eieren ber ham sparke sjefstrategen med høyreekstreme bånd

NEW YORK (Dagbladet): USAs president, Donald Trump, har fått massiv kritikk fra både sine egne republikanske partikolleger og fra andre hold fordi han ikke tydelig fordømte nynazister og andre høyrekstreme etter angrepet i Charlottesville lørdag.

En kvinne (32) ble drept og 19 ble skadd da en bil kjørte inn i en menneskemengde som deltok i en motdemonstrasjon mot de høyreekstreme som masserte gjennom byen i delstaten Virginia.

Lørdag la Trump skylden for hendelsen på «mange sider» uten tydelig å fordømme de høyreekstreme demonstrantene. Først etter massivt press leste han opp en uttalelse mandag hvor han gjorde nettopp dette.

Situasjonen kan bli den endelige spikeren i kista for Trumps sjefstrateg, Steve Bannon.

Murdoch-middag

Selv om enkelte republikanere fortsatt støtter Bannon og hans populistiske agenda, er det blitt tynnere i rekkene.

Den mektige mediemogulen og eieren av den mektige og Trump-vennlige Fox News-kanalen, Rupert Murdoch, har ifølge New York Times, gjentatte ganger bedt Trump om å gi Bannon sparken.

Under en middag i Det hvite hus nylig med Trump, Trumps svigersønn Jared Kushner og Trumps nye stabssjef, John Kelly, skal Murdoch igjen ha forklart at han mente Bannon burde få sparken.

Murdoch har et nært forhold med Kushner, som også er seniorrådgiver for svigerfaren. Siden våren har Kushner vært i en åpen maktkamp med Bannon.

Ifølge kildene til New York Times skal ikke Trump ha protestert særlig på Murdochs uttalelser. I stedet skal presidenten ha ytret sin egen frustrasjon med Bannon.

- Hvit nasjonalist

Trump har i lengre tid vurdert å kvitte seg med Bannon, skriver avisa, om den svært omstridte sjefstrategen. Før han ble en del av Trumps team, drev han nettstedet Breitbart, som han selv beskrev som en «platform for alternativhøyre» - en høyreekstrem bevegelse.

Anthony Scaramucci, som var Trumps kommunikasjonssjef i ti dager i sommer, beskrev søndag Bannon som en «hvit nasjonalist». I intervjuet med ABC News mer enn antydet han at han tror Trump vil sparke ham. Også Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, H.R. McMaster nektet i et intervju med CNN å si om han kunne jobbe med Bannon.

Ifølge New York Times kilder har også Bannon, som tidligere hadde fri tilgang til presidentens øre, blitt sendt i et slags eksil. De to skal ikke ha snakket sammen ansikt til ansikt på over ei uke.

Imidlertid skal Bannon ha gitt presidenten råd om hvordan han skulle håndtere nynazistene i Charlottesville. Bannon skal ha advart presidenten mot å kritisere de høyreekstreme for sterkt fordi han da kunne støte fra seg en liten, men svært energisk gruppe kjernevelgere.

Bunnmåling

Samtidig som demonstranter samlet seg mandag kveld amerikansk tid rundt Trump Tower i New York viser Gallups meningsmåling utført fra fredag til søndag at bare 34 prosent gir Trump et godkjentstempel. Det er det laveste som er målt for Trump i en tredagersperiode. Forrige lavpunkt var fra 26. til 28. mars hvor bare 35 prosent av amerikanerne var fornøyde med jobben han gjorde. Han høyeste måling var på 46 prosent for perioden 23. til 25. januar like etter innsettelsen.

De siste dagene har også Trump snakket om at han gjør det bra hos kjernevelgerne, men i den siste målingen er det bare 79 prosent av republikanske velgere som er fornøyde. Det er en nedgang fra 82 prosent uka før. Blant uavhengige velgere synker oppslutningen for første gang under 30 prosent til 29 prosent.

Trump har nå den laveste oppslutningen som noensinne er målt for en president så tidlig i presidentperioden.