Strid i Frp om tvang av fylker

(Dagbladet): Det har lenge vært usikkert om Høyre, Frp, Venstre og KrF kommer til enighet om kommunereformen. KrF har ennå ikke bestemt seg for om de kan godta tvang i noen tilfeller, eller ikke.

Nå sås det også tvil om hvorvidt det faktisk blir gjennomført tvang i regionreformen, som altså handler om sammenslåing av fylker.

Det er nemlig strid internt i Frps stortingsgruppe om hvorvidt partiet skal støtte tvangssammenslåing av regioner, får Dagbladet bekreftet.

På partiets gruppemøte i forrige uke skal et flertall i gruppa ha sagt nei til fylkes-tvang.

Saken var ikke tema på dagens gruppemøte, men etter det Dagbladet får opplyst, kan den komme opp på ny i et ekstraordinært møte senere i uka eller i neste uke.

Flertall sa nei

Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik bekrefter at det er debatt i Frp om regionreformen.

- Jeg ville vært mer bekymret om det ikke var noen debatt. Det er jo politikk det dreier seg om. Det er nettopp debatt som er ordet, sier Nesvik.

Leder Helge Andre Njåstad (Frp) i kommunalkomiteen på Stortinget bekrefter at diskusjonene går innad i partiet.

- Det har aldri vært noen hemmelighet at Frp vil at fylkeskommunen skal legges ned, men det har aldri vært snakk om at vi ikke skal forhandle om en avtale om den og kommunereformen, slik vi holder på med nå, sier Njåstad.

Han understreker at Frp forholder seg til at regionreformen blir sett i sammenheng med kommunereformen - og at man forhandler om de to reformene som en pakke.

Det betyr at Frp kan gå med på tvang i regionreformen dersom de får viljen sin på kampsaker i kommunereformen.

- Vi driver nå og forhandler om helheten i begge deler. Så får vi veie for og i mot når vi har fått en helhet presentert. Det er viktig for meg å få fram at det nok ikke er aktuelt for oss å være den som eventuelt går fra bordet, sier han.

Betent tema

Regionreformen har vist seg å være et betent tema i flere Frp-fylkeslag.

Flere Frp-medlemmer er blant annet blitt ekskludert i både Møre- og Romsdal på grunn av uenighet om reformen.

Det var også grunnlag for bråket som førte til ekslusjoner i Aust-Agder Frp.



Det vil likevel være oppsiktsvekkende dersom Frp velger å si nei til fylkestvang.

I motsetning til kommunereformen er man nemlig trolig nødt til å gjennomføre regionreformen med tvang hvis den skal bli noe av.

Motviljen i Frp dreier seg etter det Dagbladet forstår om at Frp i utgangspunktet ønsker å legge ned fylkesnivået.

Dersom man får en stor regionreform i inneværende periode, vil en naturlig konsekvens være at fylkene får flere nye, store oppgaver, og det gjør igjen at det kan bli vanskeligere å legge ned nivået ved neste korsvei, frykter Frp-representantene.

Kan henge i lufta

Regjeringen har hatt som mål å ende opp med cirka ti regioner i stedet for dagens 19 fylker, men til nå er det bare de to Trøndelag-fylkene, Agder, og Hordaland og Sogn og Fjordane som har gått inn for frivillig sammenslåing.

Det er særlig Venstre som har ønsket seg en regionreform, og det er uklart hva som skjer med tvang i kommunereformen dersom Frp bestemmer seg for å ikke være med på tvang i regionreformen.

Regjeringen er nemlig avhengig av støtte fra V og KrF hvis de vil få gjennom tvang i kommunereformen, og særlig KrF skal være ekstremt skeptisk.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) sa i dagens spørretime at han vil legge fram kommune- og regionreformen for Stortinget før påske.

Regjeringspartiene prøver nå å få til en enighet med Venstre og KrF på Stortinget, men så langt har ikke KrF konkludert med om de kan være med på tvangssammenslåring av kommuner eller ikke. Regjeringen kan sikre flertall med Venstre, men vil strekke seg langt for å få med begge støttepartiene i et forlik.

Nå er det altså også uro i Frp om bruk av tvang for å slå sammen fylker til større regioner.