Strides om henrettelsen av Kenneth Williams var «uvanlig og grusom»:

(Dagbaldet): Staten Arkansas fullbyrdet i går den fjerde dødsstraffen på en uke da 38 år gamle Kenneth Williams ble henrettet.

Ber om granskning

Men beskrivelsene fra vitnene som så henrettelsen, blant dem journalister, har fått både Williams' forsvarere og andre til å be om en uavhengig granskning av henrettelsen.

En reporter fra nyhetsbyrået AP sier at tre minutter inn i henrettelsesprosedyren rykket Williams' kropp 15 ganger i rask rekkefølge og presset seg mot skinnbeltene som var spent over brystet.

Guvernør Asa Hutchinson sier at Wendy Kelly, direktør ved Arkansas Department of Correction, beskriver Williams' bevegelser som «hosting uten lyd», men medievitner har forklart at de hørte lyder.

Williams' forsvarer, Shawn Nolan, kaller beskrivelsene fra vitnene for «forferdelige».

- Dette er veldig urovekkende, men ikke overraskende i det hele tatt, med tanke på historien til det risikable bedøvende legemiddelet midazolam, som har blitt brukt i mange mislykkede henrettelser. Det som er viktig nå er at all informasjon om dagens henrettelse blir nøye dokumentert og bevart slik at vi kan finne ut nøyaktig hva som skjedde i henrettelseskammeret, sier Nolan til NBC News.

Vil ikke granske

Guvernøren i Arkansas ser likevel ingen grunn til å etterforske henrettelsen utover den vanlige, rutinemessige gjennomgangen som gjennomføres etter alle henrettelser.

- Det synes jeg ikke det er noen grunn til. Du ber ikke om en uavhengig etterforskning med mindre det er en grunn til det. I går var et av målene at det ikke skulle være tegn til at den innsatte følte smerte, og jeg mener at vi lykkes, sier Hutchinson.

Williams' forsvarere får uansett støtte fra menneskerettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union of Arkansas, som også ber om en granskning av henrettelsen.

De mener at staten kan ha brutt med det åttende grunnlovstillegget, som forbyr grusom og uvanlig straff.

Ifølge administrerende direktør Rita Sklar har Arkansas guvernør «ignorert farene ... alt for å komme utløpsdatoen på et mislykket legemiddel i forkjøpet».

Ikke alle vitnene er enige i journalistenes beskrivelser av henrettelsen.

«Den innsatte så ikke ut til å lide eller ha smerter. Hans ansikt var rolig. Det var ikke grusomt, uvanlig, mislykket eller tortur», tvitret statssenator Trent Garner.

- Jeg så en effektiv og rask henrettelsesprosess, sier han til AP.

I witnessed the #ARexecutions ; the inmate did not suffer or seem in pain. His face was calm. It was not cruel, unusual, botched or torture. — Senator Trent Garner (@Garner4Senate) April 28, 2017

Ekspert bekymret

Joel Zivot, professor i anestesiologi og kirurgi ved Emery University, som beskrives av innsattes advokater som en ekspert på de potensielle farene ved legemiddelet midazolam, er uansett litt bekymret.

- Dette var enten et anfall som var forutsigbart gitt Williams' eksisterende medisinske tilstand eller en delvis lammelse under en en henrettelse der de ikke fulgte retningslinjene. Eller for å være mer presis; selv om retningslinjene ble fulgt, så var de helt feil, sier Zivot.

For, ifølge Williams' advokater, hadde den dødsdømte mannen sigdcelletrekk, lupus og hjerneskade, noe som kunne gi ham en svært smertefull henrettelse, i strid med grunnloven.

Fjerde henrettelsen på en uke

Kenneth Williams ble dømt til livstid i fengsel i 1999, for drapet på 18 år gamle Dominique Herd.

Kun tre uker etter livstidsdommen klarte Williams å rømme fra fengselet og drepte 57 år gamle Cecil Boren under flukten.

Han stjål så Borens våpen og bil, og under flukten krasjet han inn i en lastebil i Missouri. Føreren av lastebilen, 24 år gamle Michael Greenwood, døde.

I rettssaken som fulgte ble Williams dømt til døden.

Henrettelsen av Williams var den fjerde i løpet av sju dager, etter at Arkansas ikke hadde henrettet noen siden 2005.

Tidligere denne uka gjennomførte Arkansas den første dobbelhenrettelsen i USA siden 2000.

Årsaken til taktskiftet i henrettelser er at medikamentene delstaten bruker går ut på dato ved utgangen av april.

Opprinnelig hadde delstaten planlagt å gjennomføre åtte henrettelser i løpet av ti aprildager, men fire av henrettelsene er stanset midlertidig av rettsapparatet.