Studenter tar opp forbrukslån for å dekke månedlige utgifter

De fleste i gruppen er studenter, viser en fersk undersøkelse utført av YouGov for Nordea.

Undersøkelsen viser samtidig at forbrukslån er særlig populært blant unge menn – hele 10 prosent av menn mellom 18 og 29 år forsørges på kreditt, skriver Avi­se­nes Nyhetsbyrå (ANB).

– Det er trist om de unge må set­te seg i kre­ditt­kort­gjeld for å kom­me seg gjen­nom stu­di­e­ne, sier Elin Rei­tan, for­bru­ker­øko­nom i Nor­dea.

Reitan mener at grunnen til at unge tyr til kredittgjeld er at studiestøtten ikke strekker til.

– Stu­die­støt­ten har på langt nær holdt tritt med øk­nin­gen i le­ve­kost­na­de­ne, og de fær­res­te mak­ter å leve ale­ne på den­ne. Da er det lett å ty til dyre kre­dit­ter for å få det til å gå rundt, sier hun til ANB.

En undersøkelse gjennomført av Sentio for Norsk studentorganisasjon (NSO) i fjor viser at 28 prosent av norske studenter benytter eller tidligere har vært nødt å benytte forbrukslån/kredittkort for å dekke sine basisutgifter (mat, bolig, helsetjenester). I levekårsundersøkelsen for studenter fra 2010 oppga en av fire at de fikk regelmessig økonomisk støtte fra familie.

– Når forskjellen på hvor mange som trenger kredittkort/forbrukslån blant studenter og «ikke-studenter» i samme aldersgruppe er så stor, mener vi i Norsk studentorganisasjon at dette viser behovet for at regjeringen starter arbeidet med å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse blant studenter, sier leder Mats J. Beldo i NSO.

– Vi kan ikke tvinge studentene til å velge mellom å prioritere vekk studiene for jobb, eller å ta opp dyr kredittgjeld, legger han til.

(NTB)