Studie: Metangass fra Arktis kan bli apokalyptisk

(Dagbladet): - Global oppvarming forårsaket av CO2-utslipp kan bli katastrofalt, men utslipp fra metanhydrater kan bli apokalyptisk.

Det mener forskerne som står bak studien «Methane Hydrate: Killer cause of Earth's greatest mass extinction» , som ble publisert i tidsskriftet «Palaeoworld» i desember.

Klimatrussel

Studien legger vekt på at metanutslipp fra havbunnen til atmosfæren var den viktigste årsaken til Perm-trias-utryddelsen som fant sted for rundt 252 millioner år siden, hvor nærmere 90 prosent av alt liv på jorda døde ut.

Metanhydrater er en type is som inneholder metan, og som formes langt under havoverflaten eller finnes begravd i permafrost. Ifølge studien finnes det store mengder metanhydrater lagret i havbunnen i Arktis, og forskernes store frykt er at disse smelter og at store mengder metangass slippes ut i havet og videre ut i atmosfæren.

Siden metanis er følsomme ovenfor økninger i havtemperaturen, mener forskerne som står bak studien at den globale oppvarmingen øker trusselen for at metanhydrater i Arktis smelter og at gassen slippes ut i atmosfæren.

- Vi står overfor store utfordringer når det gjelder utslipp av klimagasser, global oppvarming og klimaendringer, og Perm-trias-utryddelsen er en viktig lærdom for menneskeheten, skriver forskerne i studien.

Stor uenighet

Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) ved Universitetet i Tromsø, forsker på hvor mye metan som kan komme til lekke ut fra havbunnen i Arktis og til atmosfæren gjennom naturlige og menneskepåvirkede prosesser.

- Vi vet at forekomster av denne frosne metanen i havbunnen i Arktis er store, selv om vi ikke vet akkurat hvor store. Vi vet også at de smelter i grunne farvann og slippes ut, men ser at bakterier og havstrømmer tar metanen unna før den rekker atmosfæren, sier direktør Jürgen Mienert hos CAGE til Dagbladet.

Han er kjent med studien som ble publisert i desember, men sier det stor uenighet i fagmiljøet om årsaken til masseutryddelsen for 252 millioner år siden.

- Masseutryddelsen for 252 millioner år siden faller sammen med utviklingen av store vulkanprovinser på planeten. Hypotesen er disse vulkanene har vært aktive i flere hundre tusen år med store utslipp av CO2 og diverse partikler. Dette førte til global oppvarming som påvirket livet i hav og på land. Global oppvarming førte til smelting av metanhydrater i land- og havreservoarer. Metan ble frigjort, og siden den er 30 ganger så kraftig klimagass som CO2, førte den til ytterligere oppvarming av klimaet, sier han og legger til:

- Men husk at dette er fryktelig lenge siden, da vi ikke engang hadde kontinenter. Og situasjonen er ikke sammenlignbar med dagens. Vi ser ingen solide koblinger i denne studien som viser at metanhydrater i dag kommer til å ha en apokalyptisk effekt på klima i morgen, beroliger Mienert.

- Et viktig mysterium å løse

Forskeren mener likevel at metan som klimagass på ingen måte bør undervurderes.

- Vi vet at metanhydrater mange plasser eksisterer i ustabile reservoarer, som lett lar seg påvirke av de raske temperaturforandringer forårsaket av menneskeskapte klimaendringer. Særlig i den stadig varmere Arktis er dette et viktig mysterium å løse, da det i permafrostområder i Sibir, både på land og på havbunnen, finnes enorme mengder av metanhydrater.

- Vi har all grunn til å ha stort fokus på dette, selv om ikke verden går under med det første, avslutter Mienert.