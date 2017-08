Styrtet fly tilhørte Nedre Romerike flyklubb: - En tragedie

(Dagbladet): Småflyet som styrtet i en fjellvegg Sør-Aurdal kommune i Oppland tirsdag kveld, tilhørte Nedre Romerike flyklubb, skriver NRK.

Det bekrefter nestleder og pressekontakt i klubben, Thore Nylund, også overfor Dagbladet.

Én person omkom i ulykken, var onsdag formiddag i ferd med å bli hentet ut med helikopter.

- Tragedie

- Det er en kjempetragedie og en tragedie for familien. Vi skulle selvfølgelig vært foruten en slik ulykke, sier Thore Nylund til Dagbladet.

Det var tirsdag kveld klokka 21.24 at politiet fikk melding om at et småfly hadde krasjet i fjellveggen i Søndre Dyttholknatten.

Sea King-helikopter, politihelikopter og ambulansehelikopter rykket ut mot ulykkesstedet.

Thore Nylund i Nedre Romerike flyklubb sier at flyet var et toseteres fly av typen Aquila. Han sier at flyet var ett år gammelt og at det var produsert i Tyskland.

Hadde god ulykkesstatistikk

Pressekontakten sier at i samråd med politiet ønsker de ikke å gå ut med mer informasjon om piloten.

- Klubben har en god ulykkesstatistikk, men den ble dessverre brutt i går. Sist vi hadde en alvorlig ulykke i klubben er over 30 år siden, sier han.

Thore Nylund sier at alle som har flysertifikat får fly alene og at om lag halvparten av alle flyvninger foregår med bare piloten om bord.

Nedre Romerike flyklubb har 500 medlemmer og er Norges største flyklubb. Ifølge Nylund er de aller fleste medlemmene godt voksne.

Onsdag morgen opplyste politiet at de vil bruke morgentimene på å planlegge videre arbeid med etterforskning av ulykken, med avhør og undersøkelser på ulykkesstedet.

Arbeidet vil skje i samarbeid mellom politi og Statens Havarikommisjon for transport, og fram til de ankommer stedet vil politiet fortsette vaktholdet de har hatt i natt.

Ulykkesstedet er vanskelig tilgjengelig i bratt terreng.

Politiet jobber med å varsle pårørende til den omkomne.