Superkjendis Jack Ma skryter Norge opp i skyene

Alibaba-gründer Jack Ma skrøt uhemmet av norske forhold og norsk kultur da han møtte statsminister Erna Solberg (H) og norske næringslivstopper i Beijing.

Jack Ma er en av Kinas rikeste menn og superkjendis. Alibaba er blitt en global gigant innen handel på nett.

- Jeg mener det Norges regjering har gjort for å normalisere forbindelsene, er fantastisk, sa han i et kort møte med norsk presse fredag.

- For norske bedrifter betyr det tilgang til et marked med en middelklasse på 300 millioner mennesker, påpekte han.

Imponert

I sin tale til norske og kinesiske næringslivsledere roste Jack Ma norsk likestillingspolitikk og norsk bedriftskultur. Han understreket også at han under et besøk i Norge lot seg imponere over nordmenns forhold til naturen.

På spørsmål fra NTB om hva den politiske normaliseringen mellom de to landene kan bety for kinesisk næringsliv, svarte han følgende:

- Hvis forbindelsene var dårlige, ville det vært tragisk for dem. Normaliseringen betyr at vi kan ha en utmerket start. Hvis forholdet mellom myndighetene er godt, kan næringslivet bevege seg mye raskere fremover. Det vil det private næringslivet nyte godt av.

Historisk dag

Han kalte fredag, da Solberg innledet sitt offisielle besøk til Kina, en historisk dag.

- Personlig elsker jeg Norge. Jeg har vært i landet og mener flere kinesere bør reise til Norge for å forstå kulturen.

Jack Ma svarte også på et spørsmål om hvilke forventninger han har til toppmøtet mellom Kinas president Xi Jinping og hans amerikanske kollega Donald Trump.

- Frihandel, globalisering, næringsliv! Jeg har veldig stor tro på frihandel og globalisering.

Global gigant

Jack Mas selskap Alibaba har siden etableringen i 1999 vokst til å bli en gigant innen netthandel i Kina. Gjennom ulike plattformer for e-handel tilbyr Alibaba millioner av produkter i over 40 forskjellige kategorier, inkludert forbrukerelektronikk, maskiner og klær.

På årsbasis har Alibaba rundt regnet 434 millioner kjøpere fra hele verden. Søndag besøker den norske statsministeren Alibabas hovedkvarter i byen Hangzhou sør for Shanghai.

(NTB)