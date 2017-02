Superparet Trøim og Midelfart: 330 mill. i Storebrand-gevinster

(Finansavisen:) Storebrand betalte sist gang utbytte i 2011, og da var det på 1,10 kroner per aksje. Utbyttet for 2016 på 1,55 kroner og en bunnsolid solvenssituasjon ga aksjekursen et realt dytt i onsdag, skriver Finansavisen.

- Vi har en utbyttegrad på 27 prosent, som er høyere enn det styret hadde som ambisjon. Nå kan vi også si at vi fra og med regnskapsåret 2017 skal ha en utbyttegrad på minimum 35 prosent, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad, som for første gang i sin periode som konsernsjef kan vifte med utbytteflagget.

Og rentebildet er nå ifølge avisen så fordelaktig for Storebrand at han velger å være offensiv om fremtidige utbytter:

- Vi sier minst 35 prosent. Det er ikke et tak på vår utbyttestrategi fremover. Vi gir den guidingen vi mener solvenssituasjonen i dag tilsier, sier Grefstad.

Øker forventningene

Storebrands utbytte på 1,55 kroner er 40 prosent mer enn snittanalytikeren hadde forventet. Også en av de mest Storebrand-positive analytikerne ble overrasket i går.

- Ja, både lønnsomheten og kapitalsituasjonen var bedre enn det vi hadde ventet. Selskapet overrasker også med høyt utbytte, sier analytiker Vegard Toverud i Pareto Securities til Finansavisen.

Han hadde på forhånd antatt at aksjonærene ville få en utbetaling på 1,25 kroner pr. aksje. Nå har han holdt på sin kjøpsanbefaling siden mai 2012, men øker ikke kursmålet fra 50 kroner. Han øker i stedet utbytteanslaget.

- Vi tror aksjonærene kan vente seg et utbytte på minst 1,75 kroner for 2017, sier Toverud.

Aksjekursen gikk rett i taket i går morges med en oppgang på 8 prosent. Utover dagen roet markedet seg, og kursløftet ble til slutt 3,4 prosent.

Investorpar på eiersiden

På eiersiden er det ifølge avisen flere som gleder seg over store utbytter, og blant de mest kjente er investorparet Celine Midelfart og Tor Olav Trøim. Basert på Finansavisens regnestykker har paret nå realisert TRS-gevinster og har urealiserte TRS- og aksjegevinster på godt over 310 millioner kroner.

Finansavisens anslag er forsiktig, da blant annet kostnaden for TRS-avtalene og kostpris på de eide aksjene ikke er kjent. Det inkluderer ikke en utbyttebetaling som vil tikke inn om et par måneders tid på 21,7 millioner kroner.

Midelfart og Trøim eier og kontrollerer Storebrand-aksjer for 770 millioner kroner. I sine siste TRS-meldinger har de veddet på at kursen skal være over henholdsvis 45,75 kroner i mars og 41,39 kroner i begynnelsen av mai.

