«Superskurken» Milo (32) er blitt alt-rights kjæledegge. Nå er ett videoklipp i ferd med å snu alt

(Dagbladet): I løpet av fjoråret ble den kontroversielle journalisten, forfatteren og aktivisten Milo Yiannopoulos en kjæledegge for den såkalte alternative høyre-bevegelsen (alt-rigth).

32-åringen kaller seg selv en en høyrevridd provokatør og den mest «fabelaktige superskurken på internett».

Yiannopoulos har etter hvert blitt en etterspurt - og meget kontroversiell - foredragsholder i tillegg til at han har fått en redaktørstilling i det ultrakonservative mediehuset Breitbart, der Trump-rådgiver Steve Bannon inntil nylig var toppleder.

Mister kontrakt og opptrednen

Men nå kan det virke som deler av høyresida har snudd ryggen mot sin nye kjæledegge. Etter at et videopptak fra en podcastinnspilling med Yiannopoulos ble publisert av det konservative nettstedet The Reagan Batallion, har han mistet en plass på en prestisjefylt konservativ konferanse i tillegg til en bokkontrakt.

Samtidig er det nå voldsom murring om at hans kolleger i Breitbart vil kaste ham ut fra mediehuset.

I videoen, der Yiannopoulos blir intervjuet til podcasten «The Drunkten Peasants», diskuteres voksne menn som har forhold med gutter så unge som 13 år. Mange tolker videoen som at 33-åringen - som selv er åpent homofil - forsvarer pedofili, samtidig som han kritiserer ideen om seksuell lavalder.

En av de andre gjestene mener de høres ut som han breskriver preste-overgep, hvorpå Yiannopoulos svarer:

- Jeg er takknemlig for fader Michael. Jeg ville aldri vært så god til oralsex hvis det ikke var for ham.

- Misforstår pedofili

De andre gjestene presser Yannopoulos på hvorvidt han forsvarer pedofili. Han mener at ikke alle forhold mellom unge gutter og menn er kategorisert som pedofili og sier det avhenger av hvor «seksuelt modne» de unge guttene er.

- Dere misforstår hva pedofili betyr. Pedofili er ikke å være seksuelt tiltrukket til noen som er 13 år gamle - som er seksuelt modne. Pedofili er tiltrekkelse til barn som ikke har nådd puberten, sier han.

I am Milo's former manager.



I have defended Milo for standing up for free speech on many occasions.



Today, I cannot defend Milo anymore. — Baked🥛Alaska™ (@bakedalaska) February 20, 2017

Intervjuet er fra januar i fjor, men en av grunnene til at det nå er blitt dratt fram av enkelte Yiannopoulos-kritkere, er at skribenten egentlig var leid inn for å tale på den prestisjetunge Conservative Political Action Conference (CPAC), der blant annet Donald Trump, visepresident Mike Pence og Trump-rådgiver Steve Bannon er blant årets hovedattraksjoner.

- Forstyrrende

Nå er imidlertid invitasjonen til mannen bak artikler som «Prevensjon gjør kvinner lite attraktive og gale» og «Ville du helst ønsket at barnet ditt hadde feminisme eller kreft?» trukket.

- Grunnet oppdagelsen av en fornærmende video i løpet av de 24 timene der pedofili aksepteres, har den amerikanske konservative unionen bestemt å trekke tilbake invitasjonen, heter i det i en uttalelse fra Matt Schlapp, styreleder i gruppa som sponser CPAC.

De ber videre Yiannopoulos om å svare for de «forstyrrende kommentarene».

- Milo-protester

De forsvarer samtidig avgjørelsen om å invitere Yiannopoulos til konferansen i utgangspunktet, der han skulle snakke om ytringsfrihet på universiteter og høyskoler i USA. Nylig reiste ytre høyre-provokatøren rundt på en foredragsturne på høyskoler i USA. Det svært liberale universitetet Berkeley i California måtte imidlertid se seg nødt til å avbryte foredraget etter massive protester fra rasende studenter.

Milo-protesten fikk til og med USAs president Donald Trump til å sende ut følgende Twitter-melding:

If U.C. Berkeley does not allow free speech and practices violence on innocent people with a different point of view - NO FEDERAL FUNDS? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2017

Deler av foredragsvirksomheten til Yiannopoulos var for å markedsføre den kommende selvbiografiske boka hans «Dangerous». Etter helgas kommentarer har imidlertid forlaget Simon & Schuster kommet fram til at de ikke kommer til å publisere boka, som var planlagt utgitt i neste måned.

- De kansellerte boka mi. Jeg har gått gjennom verre. Dette kommer ikke til å ødelegge meg, skriver han på Facebook.

- Vil sparke ham

Den greskfødte 32-åringen, som har vokst opp i England, har også en redaktørstilling i det ultrakonservative nettstedet Breitbart. Den kan nå stå i fare, ifølge blant annet Fox Business.

Kilder innad i mediehuset sier Yiannopoulos kan få sparken for kommentarene som kom fram i lyset i helga, og ifølge kanalen skal det være opphetede diskusjoner innad i redaksjonen hvorvidt teknologiredaktøren skal få fortsette i jobben.

- Angrer

På Facebook har han skrevet et langt innlegg der han beklager dersom han er blitt feiltolket.

«Jeg er en homofil mann og et offer for barnemishandling. Jeg vil understreke min sterkeste forakt for voksne som misbruker barn. Jeg er skremt av pedofili og har brukt store deler av karrieren min som journalist til å eksponere barnemishandlere ... Men jeg forstår at noen av disse videoene, selv om noen av dem er redigert, gir et annet bilde» skriver han.

Han sier han angrer dersom det kan framstå som han forsvarer barneimshandling, og sier han ikke mener sex med en 13-åring er greit.

«Jeg er helt klart skyldig i upresist språk. Noe jeg angrer på» skriver han.

Yiannapoulos har innkalt til en pressekonferanse tirsdag.

Mystisk Norge-besøk

I november var provokatøren på et mystisk norgesbesøk. Det er ikke klart hvorfor Yiannopoulos var i Norge, men det har vært rykter om en Breitbart-etablering i Norge, ettersom ytre-høyre-nettstedet ekspanderer i Europa til blant annet Tyskland og Frankrike.

oslo is weird A post shared by MILO (@milo.yiannopoulos) on Nov 14, 2016 at 10:54pm PST

Yiannopoulos er allerede blitt kraftig kritisert for kommentarer om transpersoner, muslimer, feminister, innvandrere og homofile. I fjor ble han også blokkert fra Twitter etter å ha sendt en rekke sjikanerende meldinger til skuespiller Leslie Jones. Hun skulle spille en rolle i en ny versjon av «Ghostbusters» med bare kvinner i rollene, og Yiannopoulus ble kastet ut av Twitter etter rasehets mot Jones.

Yiannopoulos' karriere startet med å «trolle» på internett, og han er kjent blitt for å sjikanere feminister, overvektige og det han kaller «stygge mennesker».

Den såkalte alt-right-bevegelsen - ei gruppe konservative menn som på nettet jevnlig poster rasistiske, homofobiske og kvinnefiendtlige innlegg - har trykket ham til sitt bryst, men nå har flere snudd ham ryggen.