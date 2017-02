(Dagbladet): En 89 år gammel svensk mann, ringte etter ambulanse og klaget på ryggsmerter. Ambulansepersonellet rykket ut, men konkluderte med at det ikke var noe alvorlig galt. Dagen etter ble mannen funnet død på toalettet i sitt eget hjem, skriver SVT.

Ifølge en anmeldelse til Sveriges inspeksjonsmyndigheter for helse og omsorg, hadde den 89 år gamle svensken klaget over ryggsmerter hele dagen. Etter å rådført seg med sin sønn, og lokale helsemyndigheter, ble det ringt etter en ambulanse.

Ukjent dødsårsak

Siden mannen klarte å stå og gå på egenhånd, konkluderte ambulansepersonellet med at mannen var i stand til å ta vare på seg selv - med noen råd om hvordan han kunne lindre smerten.

Dagen etter ble mannen funnet død på toalettet i sitt eget hjem. Mannen hadde en hjertesykdom, men det er ikke foretatt en obduksjon. Dødsårsaken er derfor fortsatt ukjent, skriver SVT.

Ikke politianmeldt

Saken er ikke politianmeldt, men såkalt Lex Maria-anmeldt:

Lex Maria er navnet på en rekke bestemmelser i den svenske pasientsikkerhetsloven, som innebærer at et landsting, en region eller en kommune skal anmelde saker der en pasient er rammet - eller står i fare for å bli rammet av en alvorlig skade, som følge av manglende eller feilaktig pleie, ifølge Vårdguiden.