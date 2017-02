Svensk banksjef i 50-åra pågrepet for hacking før Trumps store dag: - Dette var noe hun gjorde på fritiden

(Dagbladet): To personer er pågrepet av politiet i London for hacking i Washington-området i USA.



Hackingen skal ha gått ut på å angripe overvåkningskameraer rundt den amerikanske hovedstaden i dagene før Donald Trump ble innsatt som president, melder Sky News.



Ifølge Washington Post var hensikten å tjene penger - men de to hackerne skal ikke ha klart å få ei krone ut av datainnbruddet. 123 av 187 overvåkningskameraer i det aktuelle området ble angrepet.

Utpressing

Moduset var ifølge politiet å installere skadelig programvare, slik at operatørene av overvåkningskameraene måtte betale løsepenger for å få dem til å fungere igjen.



De to pågrepne, en mann og en kvinne, er begge i 50-åra. Mannen er brite, mens kvinnen er svensk og bosatt i London. Hun har lenge jobbet for den svenske storbanken Handelsbanken - der hun også har hatt en lederstilling.



- Dette er noe som har skjedd på fritida, via en privat datamaskin, sier Handelsbankens kommunikasjonssjef Johan Wallqvist til Expressen.

Suspendert

Ifølge Wallqvist er kvinnen nå suspendert fra sin stilling i storbanken.



Svensk UD bekrefter også hendelsen, men opplyser at kvinnen utvandret til Storbritannia for en stund siden.

- Dette har ingenting med hennes arbeidsoppgaver å gjøre. Hun jobber med supporttjenester, sier kommunikasjonssjef Johan Wallqvist.