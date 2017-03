Svensk FN-ansatt fryktes kidnappet i Kongo - forsøkte å ringe hjem

(Dagbladet): Den svenske FN-juristen og politikeren Zaida Catalan (36) fryktes kidnappet i den mest konfliktfylte delen av Kongo sørøst i landet.

Sammen med en annen FN-ansatt, en amerikaner, og fire kongolesere er hun sist sett søndag kveld da de to kollegene tok hver sin mopedtaxi, melder Expressen og internasjonale medier.

- Den svenske kvinnen forsøkte å ringe hjem til familie søndag kveld, sier en nær bekjent til Aftonbladet.

Svensk UD bekrefter mandag kveld at en svensk statsborger er savnet i Kongo.

En av kongoleserne er tolk for FN. De tre andre savnede er lokale drosjesjåfører.

Catalan er kjent i Sverige som tidligere talsperson for ungdomsorganisasjonen til Miljöpartiet, Grön Ungdom, og jobbet for Miljöpartiet i riksdagen før hun begynte å jobbe for FN med seksuelle overgrep og menneskerettigheter.

Verken svenske myndigheter, FN eller familie har hørt noe fra Catalan eller hennes kollega tidlig mandag kveld.

Stoppet på bro av ukjente

En talsmann for Kingos myndigheter, Lambert Mende, sier til internasjonale medier at de tre mopeddrosjene ble stoppet av ukjente da de var på vei over en bro i byen Moyo Muswila, nærheten av mer kjente Kananga.

Flere militsgrupper har trappet opp kampene i denne delen av Kongo, og siden oktober i fjor er 30 politimenn skutt og drept i området i tillegg til at skoler og sykehus er angrepet, skriver Expressen.

FN har en fredsbevarende styrke i Kongo - Monusco - som er satt inn i leting etter de forsvunne.