Svensk forsker annonserte tredje verdenskrig. Hans norske kollega er ikke overbevist

(Dagbladet): Syria-krigen, internasjonal terror, og Russland og andre autoritære lands framferd har startet «en destruktiv prosess som ingen av stormaktene har kontroll over».

Det konkluderer Wilhelm Agrell.

Weekendavisen spurte den kjente svenske historikeren om den tredje verdenskrig, hvorpå han svarte dette:

- Den har begynt. Vi er hvert fall nådd så langt i denne prosessen, at vi ikke lenger kan regne med at det ikke blir krig.

Ser forskjeller

Lund-professoren mener at krigen i Syria er en verdenskrig i miniatyr.

Han argumenterte også tidligere i år for at tredje verdenskrig ikke blir annonsert, men at den lister seg innpå oss.

Likevel er ikke alle helt enige i at den allerede har kommet.

Blant dem er Øystein Sørensen, historieprofessor ved UiO. Han sammenligner dagens situasjon med de to foregående verdenskrigene.

Der var det i begge tilfeller omfattende krigføringer i store deler av verden. Flere stormakter var militært involvert, og på motsatt side av hverandre.

- Det er ikke lett å se noe slikt i dag, sier Sørensen og trekker fram en annen forskjell fra den gang og nå.

Religiøs konflikt

Der for eksempel Tyskland under andre verdenskrig var svært innstilt på krig, og villig til å bruke alle påskudd for å starte den, ser ikke Sørensen den samme viljen hos Russland, Kina eller USA i dag.

Sørensen mener at dagens situasjon minner mer om 30-årskrigen på 1600-tallet. Da kjempet katolikker mot protestanter i store deler av Europa.

Dette i en periode preget av skiftende allianser.

Blant landene som var involvert på den ene siden, var Frankrike, Nederland og de protestantiske fyrstene i Tyskland.

De møtte motstand fra land som Spania, samt den katolske delen av Tyskland.

- Det er en parallell mellom Midtøsten og konflikten i den muslimske verden, og Europa på 1600-tallet. Religiøse skillelinjer blir utnyttet til å starte store, ødeleggende konflikter, sier Sørensen.

Stormaktene ikke innstilt på krig

Historikeren ser ikke bort fra at situasjonen i Midtøsten vil fortsette å eskalere. Dette grunnet sterke konfliktlinjer mellom flere ulike grupperinger, som igjen støttes opp av regionale stormakter som Iran og Saudi-Arabia.

Likevel tror ikke Sørensen at en tredje verdenskrig er i emning.

- Jeg ser poenget til Agrell med at krigen kan være farlig snikende, men per i dag er ikke USA, Russland og Kina interessert i en slik konflikt, sier Øystein Sørensen.