Svensk klimaminister om Trump-sammenlikningen: - Det får være opp til hver og en å tolke det

(Dagbladet): Bildet som Sveriges klimaminister Isabella Lövin på fredag, har fått internasjonal oppmerksomhet.

I flere medier i USA og England - blant annet CNN, BBC, Washington Post, Huffington Post og Buzzfeed - spekuleres det på om hun bevisst håner USAs ferske president, Donald Trump.

Bildet minner nemlig veldig på det som ble tatt av Trump da han undertegnet en presidentorde om å stoppe støtten til utenlandske ikke-statlige organisasjoner som hjelper kvinner som ønsker abort.

Forskjellen er imidlertid åpenbar: Trump er omringet av sju menn. Bak Lövin står sju kvinner.

- Har lykkes

I en epost til Dagbladet skriver Lövin at hun er fornøyd med at bildet har blitt omtalt i pressen og delt på sosiale medier.

- Det er bra. Jeg ville løfte klimaspørsmålene og vise fram Sveriges lederskap. Det synes jeg vi har lykkes med, utdyper hun.

Bildet ble tatt da hun undertegnet en ny klimalov. Hun postet det både på Twitter og på Facebook, med følgende tekst til:

«Har nettopp signert en svensk klimalov som forplikter alle fremtidige regjeringer til å redusere klimagassutslipp. For en bedre planet og en bedre framtid».

Når Lövin får spørsmål om hvorfor hun tok nettopp dette bildet, svarer hun:

- Det finnes et behov for klimalederskap i verden akkurat nå, og jeg vil vise at Sverige tar dette lederskapet. Klimaavtalen som ble presentert er et epokeskifte i svensk klimapolitikk.

Tolkes

- Det likner mye på et annet bilde?

- Vi er en feministisk regjering, som det framgår i bildet. Utover det er det opp til hver og en å tolke det, skriver Lövin i eposten til Dagbladet.

Den høyrepopulistiske nettavisa Breitbart News har tolket bildet som ren mobbing.

- Svensk minister mobber Trump ved å signere en klimaavtale omringet av bare kvinner, er tittelen på en sak i avisa.

Klima-uenighet

Donald Trump har flere ganger gitt uttrykk for at klimakampen ikke vil bli hans viktigste som president.

«Energidebatten: Opphetet tomprat», er tittelen på kapittelet om klima og miljø i hans bok, som i norsk oversettelse har fått tittelen: «Hvordan gjøre USA "great again" - å fikse en forkrøplet nasjon».

«Voldsomme endringer i klimaet er ikke noe nytt. Vi har til og med hatt istider. Det er bare det at jeg ikke tror de er menneskeskapte. Jeg er enig i at de såkalte klimaendringene skaper visse problemer for oss: De får oss til å sløse bort milliarder av dollar på å utvikle teknologi vi ikke trenger for å dekke energibehovet vårt», skriver han her.

Da hun underskrev sin klimaavtale før helga anmodet svenske Lövin samtidig europeiske land om å ta en ledende rolle i kampen mot klimaendringene, skriver BBC.

- For USA er ikke med i denne ledelsen mer, tilføyde hun.