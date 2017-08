Svensk kvinne forsvunnet etter at savnet ubåt sank

(Dagbladet): Oppfinner Peter Madsen og en svensk journalist ble meldt savnet fredag formiddag etter at de ikke kom hjem fra en tur i den hjemmelagde ubåten «Nautilus» utenfor København i Danmark.

Det ble satt i gang et stort søk etter dem. Etter noen timer ble ubåten observert utenfor København og søket ble avsluttet.

En stund etterpå meldte danske medier at ubåten hadde sunket i Køge bukt, øst for Østsjælland. Men at alle om bord var i god behold.

Nå melder imidlertid danske TV2 at en svensk kvinne skal være savnet i forbindelse med hendelsen. Det bekrefter svensk politi overfor avisa.

Kun én person ble reddet i land etter at ubåten sank, ifølge avisa.

Ifølge Expressen er den savnede en svensk kvinnelig journalist i 30-årene.

Stort søk etter savnede

Ubåten «Nautilus» er en av verdens største hjemmebryggede ubåter. Fredag morgen søket danske og svenske helikoptre, fly og skip etter den.

Oppfinner Madsen selv skal ha sagt han var alene om bord i båten, idet han ble reddet ut av ubåten fredag, som sank like etter.

- Jeg var bare på en test-tur, hvor jeg lekte med forskjellige ting på ubåten. Så oppsto det en feil, sier Madsen til danske TV2.

Ifølge politiet er en svensk kvinne meldt savnet. Det skal ikke være slått fast at Madsens historie stemmer.

Etter at oppfinneren ble reddet opp fra vannet før ubåten sank, skal han ha blitt avhørt av politiet. Han står fast på at han var alene i båten da den forsvant.

Danske TV2 beskriver redningssituasjonen av Madsen som dramatisk. Like etter at han ble reddet, skal ubåten ha sunket.

Dykker ned til forliset

Det danske forsvaret skal også ha opplyst til TV2 at Madsen «med egne hender satte henne av torsdag kveld på Refshaleøen i København».

Det var kvinnens kjæreste som i natt ved 02.30-tida meldte henne savnet.

Rundt klokka 14.30 melde dansk politi at dykkere skulle ta seg ned til den forliste ubåten for å lete gjennom den.

Dagbladet oppdaterer saken.