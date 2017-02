Svensk pedofil-nettverk avslørt: - Meget grove, sadistiske overgrep mot barn

(Dagbladet): Svensk politi har over lengre tid kartlagt et større pedofili-nettverk bestående av eldre menn. Sju menn er nå pågrepet etter mistanke om grove overgrep av barn, ifølge Dagens Nyheter.

Politiet har over lengre tid overvåket mennene.

- Det er snakk om meget grove, sadistiske overgrep mot barn. Jeg har ikke hørt snakk om noe liknende i Sverige tidligere, sier en kilde med innsyn i etterforskningen til avisa.

Torsdag slo den nasjonale innsatsstyrken til mot flere adresser i Midt-Sverige.

Menn fra 50 til 70 år

Pedofiliringen består av menn mellom 50 og 70 år og har vært under politiets overvåkning i lang tid gjennom intensiv spaning og telefonavlytting. Pågripelsene var planlagt i flere uker.

Politiets nasjonale operative avdeling Noa fikk tips om én av de mistenkte mennene i høst. Mannen har tidligere vært under etterforskning for seksuelle overgrep mot barn.

- Det politiet har sett i denne saken skiller seg ut om man sammenlikner med andre lovbrudd i samme kategori. Disse mennene utsetter seg heller ikke for risikoen det er å dele bilder på nettet slik andre gjør, sier kilden videre til DN.

Snakket om å drepe barn

Flere av de mistenkte mennene har hatt særdeles grove samtaler med hverandre gjennom en telefontjeneste, ifølge NTB. Samtalene skal blant annet ha dreid seg om filmer der offeret, i dette tilfellet barn, voldtas til døde.

- De har blant annet inngående beskrevet hvordan barn utnyttes og drepes med ulike sadistiske metoder. Det handler om ren tortur, sier en kilde videre til Dagens Nyheter.

DN skriver også at flere av mennene skal ha hatt samtaler om hvordan man kan «bestille et barn» fra utlandet. Aftonbladet hevder mennene diskuterte hvordan man best fanger barn på lydisolerte steder, og skriver at pedofiliringen også diskuterte mulighetene for å kidnappe flyktningbarn eller et barn fra kjøpesentre i Sverige.

Tre av de syv mennene som nå er mistenkte av politiet har tidligere vært under mistanke for seksualforbrytelser mot barn, ifølge Expressen.

Ettersom saken er under etterforskning har svensk politi ingen offisiell kommentar til funnene. De bruker nå helgen til å ransake de syv mennenes boliger. Det er ventet at politiet holder pressekonferanse i løpet av fredag.