Svensk politi sjekket om terrormistenkt landet på Arlanda

Siste: Politiet i Stockholm melder at ingen ble pågrepet i aksjonen. Det er heller ikke mistanke om noe lovbrudd, ifølge Towe Hägg, talsperson for politiet.

Expressen erfarer at politiet hadde fått tips om at en passasjer på flyet lignet på 24-åringen, men det finnes ifølge avisa ingenting som tyder på at var den etterlyste tunisieren.

- Vi kontrollerer en flight på Arlanda, sier Towe Hägg ved Stockholm-politiet til TT.

Swedavia bekrefter at det dreier seg om et Air Berlin-fly som kom fra den tyske hovedstaden og landet klokka 18.35. Politiet har ikke bekreftet at det er Amri de leter etter. Men ved 20.30-tiden hadde passasjerene begynt å forlate det aktuelle flyet, mens politiet kontrollerer identiteten deres.

- Vi er omtrent midtveis i kontrollen av passasjerene, sier Hägg.

Tolv mennesker ble drept da en lastebil braste inn i folkemengden på et julemarked i Berlin mandag.

(NTB)