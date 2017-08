Svenske Kim Isabel (30) savnet i ubåtmysteriet

(Dagbladet): Den danske ubåtkapteinen Peter Maden ble i København byrett lørdag ettermiddag varetektsfengslet i 24 dager.

Ifølge nyhetsbyrået Ritzau er Madsen siktet for uaktsomt drap, og ikke drap, som det tidligere har vært meldt.

Madsen er siktet for å ha drept 30 år gamle Kim Isabel Fredrika Wall da ubåten «Nautilus» sank utenfor København fredag.

Nekter straffskyld

Under fengslingsmøtet, som startet klokka 14, ba aktor om lukkede dører av hensyn til pårørende, ifølge danske BT.

Før varetektsfengslingen var i gang lørdag, sa Madsen at han ønsket å forklare seg til pressen.

Også tidligere i dag sa Madsen følgende:

- Jeg har virkelig noe jeg vil fortelle dere seinere.

Madsen, som er oppfinneren av ubåten, nekter straffskyld i forbindelse med siktelsen.

Håper hun blir funnet

Kim Isabel Wall jobber som frilansjournalist og er opprinnelig fra Trelleborg i Sverige. Wall bor til vanlig i New York. Wall har blant annet frilanset for aviser som New York Times, The Guardian, Time og Vice, ifølge Aftonbladet.

Det var i forbindelse med en reportasje at Wall var med i ubåten til Madsen, ifølge både Madsen og familien til Wall.

Familien til Wall sier i en uttalelse at hun håper hun er i live.

- Det er med stor forferdelse at vi, hennes familie, har mottatt beskjeden om at Kim er savnet etter en reportasjetur i Danmark. Vi tror og håper inderlig at hun blir funnet i god behold, skriver moren til Kim, Ingrid Wall, til BT i en e-post.

Familien sier følgende i en uttalelse til Aftonbladet:

- Kim er fokusert, ambisiøs og dedikert i sitt arbeid. Hun skriver ofte om sosiale spørsmål, utenrikspolitikk, popkultur og likestillingsspørsmål.

Kim Walls kjæreste sier til Aftonbladet at hans tanker går til familien.

- Utover det har jeg ingen kommentar, jeg vet ikke engang hva jeg skal si til meg selv, forteller han.

Aftonbladet skriver at et stort antall venner av Wall har spredt bilder av henne på sosiale medier i håp om at noen kan ha sett henne.

Ingen har hørt fra henne

Peter Madsen har tidligere forklart at han satte av Kim Isabel ved Refshaleøen klokka 22.30 i torsdag. Dette, ifølge Madsen, etter at Kim Isabel var passasjer i forbindelse med at hun lagde en reportasje.

Men ingen har hørt fra henne og natt til fredag tok Walls kjæreste kontakt med politiet.

Madsen og hans ubåt ble etterlyst samme kveld og etter et større søk fredag morgen fant de ubåten. Madsen ble selv reddet før den forliste, men Kim er savnet.

Ubåten befinner seg på rundt sju meters dyp, og dykkere har ikke lykkes å ta seg inn i den. Dermed har ikke politiet kunne slått fast om den svenske journalisten befinner seg i vraket. Ubåten ble i 16-tida hevet.

Etterforskerne gjennomgår også bilder fra overvåkningskameraer på Refshaleøen, stedet er Madsen hevder Kim ble sluppet av, ifølge Ekstra Bladet.

- Vi er så heldige at vi har opptak fra hele vår eiendom, og håper å kunne bidra til å oppklare dette mysteriet, sier Bo Petersen, innehaver av restauranten, til den danske avisa.

Han har vært i dialog med politiet, og ønsker ikke å kommentere opptakenes innhold.

- Det overlater jeg til politiet, sier Petersen, ifølge Ekstra Bladet.