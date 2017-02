Svenske myndigheter ante ikke hvem «forsvarseksperten» var. Nå ber Fox om unnskyldning

(Dagbladet): I helga hadde Fox News satt ned det de trodde var et velfungerende ekspertpanel, som skulle kommentere tilstandene i Sverige etter Trumps kommentar forrige uke.

Ifølge Aftonbladet var det Expressen-journalist Ann-Sofi Näslund som skulle debattere med «Nils Bildt, Swedish Defence and National Securitiy Advisor».

Svenske myndigheter ante imidlertid ikke hvem Bildt var.

- Vi har ingen talsmann med det navnet, sa Marie Pisäter ved det svenske forsvarsdepartementet ifølge TV2 til Dagens Nyheter.

- Berettiget kritikk

I dag skriver imidlertid Expressen at Bildt ville inn på svenske Riksdagen for Sverigedemorkraterna. Nils Bildt hever at han er i familie med tidligere utenriks- og statsminister Carl Bildt, selv om Carl Bildt avkrefter dette overfor SVT.

Ifølge den svenske avisa er heller ikke Bildt hans egentlige etternavn.

Nils Bildt har selv forklart at han ikke hadde kontroll på Fox News tittulering av ham, og at han ser på seg selv som en uavhengig analytiker med base i USA.

I natt kom Fox News og programleder Bill O'Reilly med en unnskyldning.

- Det er berettiget kritikk. Vi burde klargjort at Nils Bildt ikke jobber på oppdrag for de svenske myndighetene. Vi spurte om den svenske ambassadøren kunne medvirke, men vi fikk avslag, sa O'Reilly.

Flere eksperter

Det er på ingen måte første gang nyhetsmedier har blitt lurt av «eksperter» som senere viser seg ikke å være det.

Forrige uka intervjuet Nettavisen en mann de trodde var NRKs ekspert på skiskyting Ola Lunde. Slik Dagbladet skrev, viste han seg å være en helt annen Ola Lunde. Nettavisen la senere ut en rettelse.

Også BBC har tabbet seg ut på liknende vis. Et intervju med en mann som egentlig hadde kommet for et jobbintervju, endte i stedet opp som et av historiens morsomste eksempler på identitetsforveksling.