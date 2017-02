Sverige flyr i flint over dette bildet: - Walk of shame

(Dagbladet): Bildet av svenskenes handelsminister Ann Linde iført sjal under et møte i Iran vekker enorm kritikk i hjemlandet, og tiltrekker seg samtidig internasjonal oppmerksomhet.

Linde var i helgen i Iran sammen med statsminister Stefan Löfven og en svensk delegasjon på 15 mennesker for å diskutere situasjonen i Syria og menneskerettighetsspørsmål med blant andre Irans president Hassan Rouhani.

Linde forsvarer bruken av sjal ved at hun ønsket å respektere iransk lov så lenge hun var i landet.

- Veldig uheldig

I Iran er kvinner lovpålagt å bære sjal, og kan straffes med fengselsstraff eller piskeslag dersom påbudet brytes. Kritikerne av Linde mener hun likevel burde tatt avstand fra en praksis de fleste vil definere som kvinnefiendtlig.

- Sjalet er et symbol på undertrykkelsen av kvinner i Iran. Det er veldig uheldig at de svenske ministrene som vises på bildene er tildekt, sier Jan Björklund til Aftonbladet.

Han er leder for partiet Liberalerna. Ifølge avisa Expressen var det 11 kvinner i det svenske reisefølget, og alle brukte sjal «nesten hele tiden».

- Opprørt og forbannet

Löfvens regjering har tidligere definert seg selv som en «feministisk regjering», hvilket mange hevder rimer dårlig med handelsminister Lindes beslutning om å bruke sjal under møtene i Teheran.

- Jeg er opprørt og forbannet. I en feministisk regjering burde det vært en selvfølge at de ikke skulle ha hatt på seg sjal, men i stedet gjør vi som alle andre, sier Amineh Kakabaveh fra Vänsterpartiet til nevnte Aftonbladet og legger til:

- Iranske kvinner kjemper for å ikke bære sjal, og da setter den feministiske regjeringens representanter på seg sjal istedet for å ta stilling i saken og si «dere må akseptere oss».

Støtte

Linde får også støtte. Rebecca Weidmo Uvell, en borgerlig skribent, støtter beslutningen om å bruke sjal i en kronikk på Nyheter24.se.

- Hele kritikken bygger på en slags venstreidé om at Sverige er det beste forbildetpå alle plan. [...] Som feminist støtter jeg selvsagt iranske kvinners rett til å velge selv. Men det er ikke Sveriges regjerings oppgave å lette opp forholdene i Iran, skriver hun.

Handelsminister Linde har videre understreket at hun ikke kommer til å bruke sjal når hun besøker Saudi-Arabia om en måneds tid, hvor det ikke er lovpålagt å bære sjal.

«Walk of shame»

Saken har nå nådd verdenspressen, og The Washington Post er blant dem som omtaler debatten. Avisen skriver at sjefen i organisasjonen UN Watch, Hillel Neuer, omtaler Lindes opptreden som en «walk of shame» på Twitter.

- Hvis Sverige virkelig bryr seg om kvinners rettigheter burde ikke de kvinnelige ministrene reist til Iran i det hele tatt, hevder Neuer videre.

Journalist og aktivist Masih Alinejad refser også Lindes bruk av sjal i Iran, selv om handelsministeren fulgte lokal lov.

- Ved å faktisk følge direktene til Den islamske republikken, bidrar vestlige kvinner til å legitimere den den tvungne hjiab.loven. Dette er en diskriminerende lov og det er ikke et nasjonalt anliggende når Den islamske republikken tvinger også ikke-iranske kvinner til å bruke hijab, skrev hun på Facebook.