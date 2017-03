Sveriges nye mynter og sedler skaper kaos

(Dagbladet): Riksbanken i Sverige holder nå på å bytte ut samtlige mynter og sedler. Men størrelsen på myntene er stort sett den samme.

Dette skaper hodebry for synshemmede, skriver Expressen.

Synskadades riksförbund kritiserer Riksbanken i Sverige for ikke å ha lyttet bedre på deres forslag til de nye myntene og sedlene.

- Det er kaos

- Riksbanken var entydig da de bestemte sedlene skulle være like høye. Hadde de gjort de litt ulike, hadde det vært lettere å skille dem. Nå er det mer eller mindre kaos, ettersom det er både nye og gamle penger som går i omløp, sier Håkan Thomassen, leder av Synskadades riksförbund, til Expressen.

Ifølge Riksbanken har sedlene blitt litt mindre for å spare miljøet, og at de nye sedlene skal være vanskeligere å forfalske.

- Vi innså tidlig at det ikke var like lett å skille dem, sier Leif Jacobsson, prosjektleder for seddel - og myntutbyttet i Riksbanken, til Expressen.

Det var i 2015 Riksbanken begynte å bytte ut de gamle myntene og sedlene.

Ikke perfekt

- På de nye sedlene har vi forhøyninger i papiret som gjør at man kan kjenne på fingeren verdien av seddelen, dette og målebåndet tok vi fram sammen med Synskadades riksförbund, sier Jacobsson, og fortsetter:

- Vi har gjort sifrene litt større og fargene klarere, men visst, ingenting er perfekt, sier Leif Jacobsson, prosjektleder for seddel - og myntutbyttet i Riksbanken.

Synskadades riksförbund mener likevel at banken ikke har gjort tilstrekkelig arbeid.

- Vi kom med synspunkter, men det spiller ingen rolle når Riksbaken allerede har bestemt hvordan det skal være, sier Håkan Thomassen, leder av Synskadades riksförbund.

Riksforbundet opplyser på sine nettsider at 30. juni 2017 er siste dag man kan bruke de gamle sedlene.

Også i Norge skal vi bytte ut sedlene og myntene. 100- og 200-lappene er først ute og vil være i sirkulasjon fra 30. mai 2017. De øvrige sedlene finner ikke veien til lommebøkene før 2018 og 2019.