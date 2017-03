SVT: Sveriges forsvarsminister evakuert fra fly etter bombetrussel

(Dagbladet): SVT har vært i kontakt med kilder som opplyser at Sveriges forsvarsminister, Peter Hultqvist (Socialdemokraterna), skal ha blitt evakuert fra et fly som var klart til å ta av fra flyplassen i Luleå.

Årsaken skal være en bombetrussel, som kom over telefon.

- Det var akkurat da vi skulle ta av fra gaten. Tre personer reiste seg fort og ble ledet ut av flyet. Resten av oss passasjerene måtte vente i fem minutter, før kapteinen sa at vi ikke fikk fly og at alle kunne gå av, sier en av kildene til den svenske nyhetskanalen, som skriver at flere kilder bekrefter det samme.

SVT har vært i kontakt med det svenske sikkerhetspolitiet og pressesekretæren til ministeren, men ingen av dem vil bekrefte eller avkrefte opplysningene.

Både etterforskningsleder og en ansatt i det svenske forsvaret, bekrefter imidlertid at forsvarsministeren hadde billett til flighten.

Det er ikke kjent hvem trusselen var rettet mot, men Inge Barsk, politikommisær og etterforskningsleder, sier til SVT at han ikke er kjent med at noen trussel er rettet mot ministeren.