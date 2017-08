Sarpsborg (Dagbladet): Over 500 muslimske ungdommer fra hele Europa er denne helgen samlet til et seminar mot islamsk ekstremisme i Sarpsborg i Østfold

Bak arrangementet står norsk, muslimsk ungdom fra organisasjonen Minhaj. Målet med arrangementet er å utruste ungdommene med teologiske argumenter for å bekjempe ekstremisme, ifølge Hamza Ansari, en av initiativtakerne.

- Fokuset med seminaret er det økende radikaliseringsproblemet og terroren i Islams navn som Europa står ovenfor. Vi har gjester fra hele Europa, blant annet Danmark, Frankrike og Storbritannia hvor de virkelig har fått merke terror på kroppen.

- Målet er å utruste ungdommene med teologiske argumenter for å avvise det ekstreme tankegodset som man som muslim og storsamfunn blir utsatt for. Vi har et ekstraordinært ansvar når vå religion blir misbrukt, sa Ansari til Dagbladet før det startet.

Konfronterte hovedtaleren

Blant de inviterte gjestene er ambassadører, representanter fra kirken, samfunnslivet og politikere, blant dem innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Hun brukte sin tale til å konfrontere kveldens hovedtaler Tahir ul Qadri.

Qadri er en pakistansk tidligere jusprofessor som nå bor i Canada, og er kjent for å ha utstedt et fatwa mot terrorisme.

Han er grunnleggeren av Minaj-ul-Quran, som regnes seg selv som en moderat og progressiv retning innen innen islam.

- Vi vet dessverre at det finnes ulver i fåreklær. Viktige mennesker som sier én ting offisielt, og noe helt annet når de snakker til sin egen sekt, sa Listhaug og fortsatte.

- Dette har blitt brakt til overflaten en rekke ganger tidligere og registrerer at flere aviser viser at dagens hovedtaler her på arrangementet fronter ett sett med holdninger i vesten, og et annet hjemme. Er virkelig dagens hovedtaler for steining som straffemetode? Dødsstraff for blasfemi? At islamske lover bør settes over vestlige lover? Dette er ikke forenlig med norske og vestlige verdier. Jeg er spent på foredraget som kommer etterpå, sa Listhaug.

Ifølge Listhaugs rådgiver snakker Listhaug blant annet om denne artikkelen i Morgenbladet når hun antyder at hovedtaleren er en ulv i fåreklær.

- Tydelig stemme mot ekstremisme

Før arrangementet startet sa talsmann Hamza Ansari at han opplevde at Qadri har tatt til orde for at blasfemilovgivningen i Pakistan praktiseres galt.

- Jeg opplever at han ønsker reformer ved den loven. Han har vært en stemme som har tatt til orde for at den loven må endres, å være en muslimsk lærd med tyngde og en som appellerer til den muslimske befolkningen og si det, det er ikke enkelt i den konteksten han befinner seg i Pakistan.

Han sier videre at for en norsk muslim er blasfemiloven noe som virker irrelevant og som han tar avstand fra.

- Dette er en konferanse mot ekstremisme, han er blant de fremste muslimske ledere som har talt denne saken. Han har vært den mest aggressive i kampen mot ekstremisme. Når det gjelder blasfemiloven, så er den selvsagt kritikkverdig, den må reformeres radikalt.

- Men den er så irrelevant for meg som norsk og europeisk muslim at jeg rett og slett ikke har satt meg ordentlig inn i den, sa han .

- Dumt for arrangørene

MDG-politiker og tidligere generalsekretær i islamsk råd Shoaib Sultan synes ikke en ungdomskonferanse mot ekstremisme var den rette anledningen for Listhaugs pekefinger.

- Det er helt greit å ta opp også kontroversielle temaer, men det er noe med anledningen og hvor man er. Jeg synes egentlig ikke det hun tok opp hadde så mye relevans her. Det var litt mye markering og valgkamp. Det synes jeg var dumt i forhold til arrangørene. De har invitert henne hit på en veldig god måte, så fikk de det rett i fleisen. Det synes jeg var litt ufint.

Listhaug mener selv at det var riktig arena.

- Når en undersøker hvem man skal stå på talerstolen med og ser at det er en person som kanskje har talt med to tunger, er det viktig at man tør adressere det. Det er nok av personer som stiller opp og sier ting i festtaler, uten å ta tak i utfordringene, sier hun til Dagbladet.

Hun roser Qadri for å ta tydelig avstand fra terrorisme.

- Det er kjempebra at han er så tydelig og g sier at det er uforenelig i med Islam. Men det er også andre ting som må diskuteres, blant annet ytringsfrihet og likestilling, mener hun.

- Elefanten i rommet

Venstre-politiker Abid Raja, som også var tilstede, mener derimot at det var på sin plass.

Han fikk en sterk oppfordring fra Listhaug om å avklare synet sitt på blasfemi og forfølgelse av blasfemiske ytringer. Det er elefanten i rommet fordi vi vet at han har sagt forskjellige ting i forskjellige settinger. Jeg har selv sett et videoklipp av det på nett, men med den kryssklippingen som er der, er det vanskelig å vite hva han egentlig mener. Det var synd at han ikke ga noe skikkelig svar på det. Nå lever elefanten videre, sier han.