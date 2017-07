Tahsin mister levebrødet sitt til turismen. - Det er trist

MALLORCA (Dagbladet): På et hjørne i en liten gågate i den travle turistbyen Palma ligger en liten smykkebutikk med navn «Piedras naturals». I butikken har Tahsin Göcmezcan Gazgin (51) jobbet fra klokka 10.30 til 20.00 hver dag siden 2008.

I januar fikk han den triste beskjeden. Et svensk par hadde kjøpt opp bygningen hvor han leier lokale, og de hadde andre planer for huset.

Svenskene skulle ikke begynne med renoveringen med en gang, så han kunne fortsette butikken sin en stund til. Men nå er det snart over og den lokale butikkeieren går en usikker framtid i vente.

- Jeg må gi fra meg nøkkelen i slutten av måneden, sier Tahsin til Dagbladet.

For dyrt for lokalbefolkningen

Den enorme veksten i turismen på Mallorca fører til at prisene stiger. Skandinaver investerer og renoverer, før de selger eller leier ut lokalene.

Turister som reiser ned til middelhavsøya én eller to uker om sommeren, er villige til å betale tusenvis av kroner for å leie en leilighet i den korte perioden de er der.

Dette skaper store problemer for lokalbefolkningen, som ikke har samme mulighet. Prisene på utleie og kjøp av eiendommer blir skyhøye.

- Det å leie et annet lokale for å drive butikk, er umulig. De fleste lokalene er okkuperte eller koster altfor mye, sier butikkeier Tahsin, og legger til:

- Nordmenn, og mest svensker, kommer hit med penger. De kan kjøpe huset, renovere og selge en dyr ny toppleilighet etterpå.

Butikkeieren forteller også om at hjemløse ofte okkuperer bygninger som står tomme, og at det ville vært bedre dersom han kunne ha passet på, slik han gjør i dag.

Marked for Airbnb

Tahsin forklarer at flere i butikkbransjen er sure, fordi de ikke finner lokaler. Noen betaler i dyre dommer for å leie et sted, men gevinsten er da ikke til å leve av.

Det svenske paret som har kjøpt bygningen på hjørnet hvor butikken hans er plassert, skal renovere. Tahsins smykkebutikk «Piedras naturals» må legges ned.

- Jeg vet ikke om jeg får komme tilbake. Kanskje bygger de et hotell eller en kafé, sier butikkeieren.

Ifølge ham har Airbnb, en markedsplass på nett hvor man kan leie ut rommet, leiligheten eller huset sitt, også blitt populært på øya.

- Den prisen de fikk for å leie ut i en måned før, kan de nå få for én uke. I tillegg betales det ikke skatt ved bruk av Airbnb, slik som ved vanlig utleie, forteller han.

Det vet han fordi kona, Antonia Salas Ximelis, jobber på skattekontoret.

Avhengig av turistene

Etter flere år i butikkbransjen på Mallorca kjenner Tahsin til både turistvanene og folkene som vanligvis omgås i området. Noe som er vemodig å si farvel til.

- Jeg har brukt mye tid her og har blitt kjent med mange folk fra over alt i Europa. Nå mister jeg alt og må begynne på null, sier han.

- Det er litt trist, jeg liker å jobbe.

September og oktober pleier å være de beste salgsmånedene for butikken hans.

- Da kommer alle de gamle folkene som kjøper gaver til seg selv. Nå om sommeren er det bare unge som kjøper klær, is eller går på disko, sier Tahsin.

På vinteren er det naturligvis mindre turister på øya og verre å drive butikk.

- Uten pengene fra turistene i perioden mars til november kunne vi ikke levd, forteller han.

Smykkebutikken gir ikke store inntekter, men det er nok til at han kan leve av det. - Jeg liker turister og jeg trenger dem, sier Tahsin.

Tosidig

For samtidig som masseturismen og skandinavenes interesser nå fører til at Tahsin mister butikken sin, er det turismen som gjør at han har inntekt.

- Det er trist at han må forlate butikken, sier kona, Antonia, og fortsetter:

- Turismen gjør det dyrt her, men samtidig er man avhengig av den.

Hun er oppvokst på øya og har sett en økning i antallet turister. En mulig årsak til økningen tror hun kan være billige flybilletter til Mallorca. Antonia har også lagt merke til at det har kommet flere og flere cruiseskip til havna.

Det store spørsmålet er hvordan man kan løse at turismen på den ene siden er viktig for økonomien i landet, og på den andre siden ødelegger den for de lokale på denne måten.

Antonia synes det er vanskelig å komme fram til hva som burde gjøres, men trolig må styresmaktene gripe inn, sier hun.

Studerte tysk

Tahsin er født i Istanbul og gikk på universitetet der fra 1983 til 1988, hvor han studerte tysk.

Flere ganger har han besøkt Tyskland og i 2002 tok han et kurs i prissetting av diamanter der.

- Sammen med et smykkeselskap dro vi til Mallorca for å selge smykker der, forteller han.

Siden har han blitt værende. Fra 2005 til 2008 jobbet han som medarbeider i smykkebutikken på hjørnet, men i 2008 tok han over som eier.

Planen videre

Hva han skal finne på etter at han har levert nøklene fra seg i slutten av måneden, er han usikker på.

Men én ting han og kona vet, er at han må finne på noe - for én inntekt er ikke nok.

- Jeg har tenkt at jeg kanskje skal bruke språket til noe. Det er jo bare turister her, sier Tahsin.

Etter sommeren skal han på et to måneder langt kurs for å bli reiseguide.

- Det er et tøft liv. Hadde jeg vært yngre, i 20- eller 30-åra kunne jeg gjort hva som helst. I min alder må man kjempe, sier han.

En annen mulighet er å jobbe som salgsmann på markeder som reiser rundt til ulike steder på øya.

Da må han kjøpe antall meter med plass han trenger på markedet og komme tidlig for å stelle i stand, for så å selge varene sine over en bestemt tidsperiode, sammen med mange andre.

- Man må tenke kreativt, sier butikkeieren.