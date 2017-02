Tajik: - 22. juli-kommisjonens rapport kan ikke brukes som fasit

(Dagbladet): - 22. juli-kommisjonens rapport er ikke den eneste fortellingen. Den kan ikke brukes som en fasit. Men den kan heller ikke avskrives, den er en del av et større puslespill.

Det sa Hadja Tajik, leder for Stortingets justiskomité, under lanseringsfesten for forfatter Malin Stenstønes bok «På vår vakt» i Aschehougs lokaler i Oslo sentrum onsdag ettermiddag.

Roste Tajik

I tre år har Stenstønes vært tett på Beredskapstroppen, og i boka framkommer det at troppens folk og kommisjonen har helt ulik forståelse av hvordan politistyrken burde ha oppfattet sitasjonen da de gikk til aksjon på Utøya.

Og det var nettopp dette Tajiks kommentar reflekterte, noe som gjorde at politmester Hans Sverre Sjøvold ga Tajik rosende ord og et hjertelig håndtrykk.

- Jeg synes Tajiks beskrivelse av kommisjonsrapporten var interessant. Det hun vel var åpen på var at denne boka også har et viktig bidrag inn i å fortelle om det som hendte 22. juli, og at det kanskje ikke var noen sånn omforent sannhet om hva som hendte og hvilke forutsetninger som lå til grunn. Det synes jeg var fint sagt av lederen av justiskomiteen, sier Sjøvold.

For virkelighetsbeskrivelsen til 22. juli-kommisjonen og Beredskapstroppen skiller lag på et vesentlig punkt.

Mens kommisjonen mener troppen hadde fått informasjon nok til å konsentrere seg om at det var en gjerningsmann på Utøya, forberedte politiet i felt seg på at det kunne være mellom tre og fem terrorister, basert på den informasjonen som var nådd fram til dem.

- Kommisjonsrapporten er ikke fasit

I boka avviser beredskapstroppens aksjonsleder på Utøya deler av 22. juli-kommisjonens konklusjoner.

- De må jo ha trodd at jeg løy. Jeg forstår ikke hvordan 22. juli-kommisjonen kunne konkludere som den gjorde når det gjelder antall gjerningsmenn.

Til Dagbladet sier Tajik at hun anser boka for å være en «puslespillbit som sier noe om hvordan 22. juli ble håndtert, og hvordan tiden etterpå var».

- Sammen med andre puslespillbiter så er den med på å danne et mer helhetlig bilde av vår beredskapsevne og hva slags behov det er framover.

- Har det festa seg et bilde av at kommisjonens rapport er mer en fasit enn det den i realiteten er?

- Etter 22. juli så var det behov for å ha en systematisk, brutal og åpen gjennomgang av hvordan 22. juli ble håndtert. Det har 22. juli-kommisjonen levert, sier Tajik og fortsetter:

- Så ser vi jo i dette arbeidet at det er en viss avstand mellom det beredskapstroppen forteller og det som har stått i kommisjonsrapporten, men det det viser er at man ikke kan behandle kommisjonsrapporten som en fasit, men som en del av en større helhet.

Vil offentliggjøre referater

Det synet deler politimester Sjøvold.

- Jeg tror mange oppfattet kommisjonens rapport som en fasit og den fikk veldig høy legitimitet. Jeg tror kanskje ikke tiden heller var moden for å diskutere så mye av grunnlaget. Så jeg tror tiden har gjort det mulig å komme inn med noen andre vinklinger, sier Sjøvold.

22. juli-kommisjonen intervjuet åtte av de 26 polititjenestemennene fra Beredskapstroppen som deltok i aksjonen. Enn så lenge er deres forklaringer til kommisjonen hemmeligstemplede.

Toppolitikeres og embetsverkets forklaringer til 22. juli-kommisjonen har allerede blitt offentliggjort.

Og på bakgrunn av det som framkommer i boka tok Tajik under sitt innlegg under lanseringsfesten til orde for å offentliggjøre referatene fra 22. juli-kommisjonens intervjuer med medlemmene i beredskapstroppen også.

- Ja, det er det jeg gjør. Det jeg sier er at jo lenger tid som har gått, jo svakere blir argumentene mot offentliggjøring, og at det er viktig at det ikke går så lang tid før referatene blir offentliggjort at de mister sin læringsverdig.

- Er det noe som bør skje nå?

- Jeg har ikke tatt endelig stilling til tidspunkt. Men det er nok en del arbeid som må gjøres med referatene før de er egnet for offentligheten. Det er min oppfatning at det bare er to handlingsmåter: Enten må alt ut eller ingenting. Og min anbefaling er at alt kommer ut, lyder Tajiks konklusjon.

- Vårt unike perspektiv

Leder for Beredskapstroppen, Helge Mehus, forteller at da bokarbeidet ble igangsatt hadde det i utgangspunktet ikke noe med 22. juli å gjøre.

De ønsket å gi sine historiene fra deres 40 år lange historie.

- Så kan du si at det er trusselbildet på Utøya som har blitt trukket fram. Men for meg har ikke det vært noe overraskende. Vi har hele tiden ment at det mentale bildet som mannskapene våre hadde når de aksjonerte på øya, faktisk var slik det beskrives i boka. Jeg har ikke noen kommentarer utover det, sier Mehus til Dagbladet.

Han mener det som er bra er at boka har gitt dem mulighet til å fortelle historien om 22. juli fra deres perspektiv.

- Det boka representerer er vårt unike perspektiv. Det var vi som måtte ta sanntidsbeslutninger basert på den informasjonen som var tilgjengelig. Det er det unike ved denne boka, sier Mehus.

Tilstede under boklanseringen var også justisminister Per Willy Amundsen, som holdt et innlegg før han hastet videre til andre gjøremål.

Amundsen roste Beredskapstroppen og politiet for sin åpenhet, og omtalte boka som «viktig».

- Jeg utelukker ikke at dette vil starte en ny debatt om det som skjedde 22.juli, sa Amundsen.