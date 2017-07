Hegnar.no): Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viste i går at boligprisene falt med 1,6 prosent i juni. Justert for sesongvariasjoner var nedgangen på 0,7 prosent.

Dette var den svakeste juni-månedene på 10 år og Eiendom Norge ser et tydelig trendskifte landet over, og senker derfor sine 2017-prognoser kraftig.

I desember var prognosen en oppgang på 9 – 11 prosent i 2017. Nå lyder prognosen på en oppgang på 5 – 6 prosent i år.

Oslo utmerket seg med et prisfall på kraftige 3,1 prosent, etter en nedgang på 1,4 prosent i mai. Da har boligprisene falt med 4,5 prosent siden toppen i april.

- Er ikke starten på en Oslo-kollaps

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets vil imidlertid ikke overdramatisere.

- Tallene ser dramatiske ut ved første øyekast. En konvertering av den sesongjusterte prisutviklingen de siste tre månedene til en årlig rate, peker mot at boligprisene kan falle med så mye som 20 prosent på årsbasis. Men vi tror fortsatt at dette er overdrevet, ettersom Oslo-markedet trolig plages av litt kortsiktig usikkerhet, skriver han i en kommentar.

Han innrømmer imidlertid at det kan se dramatisk ut, hvis man bare ser på tallet.

- Vi tror imidlertid dette er å overdrive, siden boligmarkedet i Oslo trolig påvirkes av en usikkerhet på kort sikt.

Gonsholt Hov mener to svake måneder er for lite til å tolke som starten på en skikkelig kollaps i Oslo-markedet.

- For å argumentere for en kollaps i boligmarkedet i 2017, burde vi ha argumentert for at 2016 var en boble. Eller at den strengere boliglånsforskriften biter for hardt, fortsetter han – og legger til at han ikke er overbevist om at 2016 var en boble.

Gonsholt Hov mener det galopperende boligmarkedet i 2016 må sees i sammenheng med lavere renter.

- Forlengelsen av dette argumentet er at boligprisene ikke vil stige mer i Oslo i år, ettersom styringsrenten har nådd bunnen. I vår halvårlige makrorapport i april argumenterte vi derfor for en utflating av boligprisene i år. Men de strengere reglene for boliglån kan ha påvirket markedet mer negativt enn vi hadde sett for oss, skriver seniorøkonomen.

- Må falle mye for å virke på renten

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets påpeker at boligprisene i juni utviklet seg mye svakere enn den oppgangen på 0,1 prosent som Norges Bank hadde ventet.

- Likevel tror vi ikke dette vil bety så mye for bankens rentesyn, ettersom vi ikke ser for oss en bred nedgang. Fallende boligpriser er helt klart et argument for at Norges Bank bekymrer seg mindre for den for høye veksten i gjeld og finansielle ubalanser, og slik sett et argument for en senere renteøkning, alt annet like, skriver han i en kommentar.

Han legger til at man må se et vedvarende og bredt fall før Norges Bank begynner å frykte de negative effektene fra boligmarkedet på den økonomiske veksten - og før det begynner å påvirke rentesettingen betydelig.

- Det er ingen dramatikk på gang

Prisutviklingen er mye svakere enn DNB Markets hadde ventet seg, men sjeføkonom Kjersti Haugland synes likevel ikke at utviklingen er spesielt dramatisk.

- Vi mener det ikke er noe dramatikk på gang. Dette er en korreksjon som kommer etter en veldig sterk prisvekst, og den vil ikke få noen videre konsekvenser for norsk økonomi i form av at for eksempel Norges Bank vil komme til å sette renten videre ned, uttalte hun blant annet i går.

- Vi hadde også forventet en nedkjøling som følge av strengere krav til boliglån ved nyttår. Dette slo ned på vårparten etter at gamle finansieringsbevis løp ut. Nå ser vi at prisfallet i mai ikke var et blaff, men fortsetter, legger hun til.

Hun fremhevet overfor TDN Finans også at Norges Bank trolig vil se positivt på prisfallet.

