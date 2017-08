Taper millioner på å seile jorden rundt med elever

(Finansavisen): Hvert år byttes skolebenken ut med jordomseiling i ett år for 50 norske elever. Men det er dårlig butikk for «Sørlandet».

Store tap

De to seneste årene har skipet tapt 15 millioner kroner. Fullriggeren «Sørlandet» hadde ved årsskiftet en egenkapital på 1,6 millioner kroner, mens gjelden var på 47,1 millioner.

– Vi kommer nok til å gå med underskudd både i år og i 2018. Fra 2019 derimot er planen at vi skal få et lite overskudd, og deretter håper vi å gå med overskudd hvert år, sier adm. direktør Per Filip Sommerstedt til avisen.

Fullriggeren «Sørlandet » har nå gjennomført to skoleår med privatskolen A+ World Academy på laget, og Sommerstedt ser frem til å ta imot de nye elevene i slutten av august. Selv om elevene betaler dyrt for skoleåret, har det imidlertid ikke vært fart i seilene rent økonomisk.

– I dag er 80 prosent av elevene fra Norge, men på sikt er planen å få flere utenlandske elever. De betaler mer, og målet er å få en 50/50-fordeling mellom nordmenn og utlendinger. Da vil det økonomiske gå langt bedre, hevder han.

Krevende skole

– Det var en fantastisk opplevelse, men samtidig var det mye tøffere enn jeg trodde. Du må være forberedt på at skolen er krevende og at det er lange dager, sier Tia Tiller (18).

Tiller tilbrakte gjennom privatskolen A+ World Academy sitt andre år av videregående skole på seilskuta «Sørlandet » . Sammen med norske og internasjonale lærere og elever seilte Tiller jorden rundt og besøkte 20 land i løpet av skoleåret.

Nå er det to måneder siden hun kom tilbake, og om tre uker er det Anders Holms (16) tur til å tilbringe ett år på skoleskipet. Han blir én av 60 elever på skipet, der 48 av dem er norske.

– Jeg gleder meg veldig. Det høres spennende ut å være på et skip gjennom et helt år sammen med mange andre elever fra hele verden, sier Holm til Finansavisen.

Det koster å seile

Å tilbringe et skoleår på omseilende skip er imidlertid langt ifra gratis. Skoleåret koster i overkant av 300.000 kroner i skolepenger for de norske elevene og 59.000 euro, omlag 550.000 kroner etter dagens kurs, for de utenlandske elevene.

Utgiftene underveis på stedene elevene besøker kommer i tillegg.

Adm. direktør Per Filip Sommerstedt i Fullriggeren Sørlandet synes derimot ikke at prisen er for høy.

– I prisen er mat for ett år, skolepensum og alt inkludert. Dermed blir ikke prisen veldig mye høyere enn et vanlig utvekslingsår der elevene bor hos vertsfamilier. Jeg synes derfor ikke prisen er avskrekkende, sier adm. direktør Per Filip Sommerstedt i Fullriggeren Sørlandet.

Selskapet har fått på plass en avtale med Lånekassen som innebærer at de norske elevenes egenandel blir på 125.000 kroner. Resten betales tilbake senere i form av studielån.