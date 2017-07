Tapte 16 mill. på pizza-kjøp - vil bli størst i Norge

(Finansavisen.no): Det er bare noen måneder siden pizzagiganten Domino`s kjøpte Dolly Dimple`s til en prislapp på 41 millioner kroner. Nå viser ferske tall at Dolly tapte 16 millioner i 2016.

Ifølge Finansavisen er det en dobling fra året før.

Domino’s plan er på sikt å «rebrande» Dolly-restaurantene til eget merkenavn. Håpet er at dette vil snu den negative trenden. Hovedforskjellen vil ligge i en konseptendring, der den mer tradisjonelle restauranten til Dolly Dimple’s blir byttet ut med Domino’s, der brorparten av omsetningen vil komme fra take away-virksomhet.

- Den første omgjorte restauranten hadde soft-åpning i går, på Tveita. Nummer to blir på Ullevaal i slutten av august, før vi til høsten vil gå inn i markedet i Bergen og Stavanger, sier Nataly Løkkeberg, HR- og Operational Manager i Domino’s Pizza Norway, til Finansavisen.

Satser offensivt

Det overordnede målet er at Domino’s Pizza skal være norgesledende innen 3-5 år.

- Vi vil bli nummer én i Norge. Vi kommer til å vokse fremover og trenger mange nye flinke folk. Vi skal være tilstede i every neighbourhood , sier Løkkeberg, til avisen.

Løkkeberg opplyser at det er totalt 38 Dolly Dimple’s restauranter i Norge, hvorav 13 er franchise-drevet. Til sammenligning er det kun 14 Domino’s-restauranter i Norge, som gjør at kjeden er helt avhengig av å snu tapsprosjektet Dolly Dimple’s.

2016-regnskapet for Domino’s er enda ikke offentliggjort, men i 2015 hadde kjeden inntekter på rett over 20 millioner kroner, og et solid underskudd på bunnlinjen.

Andre økonominyheter:

Optimist ønsker å produsere 70.000 kajakker i Fredrikstad

Utkonkurrert av Røkke - milliardær solgte landemerke