TRONDHEIM (Dagbladet): Landsmøtet i KrF har valgt Kjell Ingolf Ropstad (31) inn i partiledelsen.

Han tar over som 2. nestleder etter KrF-veteranen Dagrun Eriksen som har hatt vervet i 13 år.

Eriksen har vært åpen på at hun gjerne skulle fortsatt i vervet, men valgkomiteen innstilte på den yngre sørlendingen. Hun valgte da å ikke ta en kampvotering.

Ropstad ble klappet inn av landsmøtet uten motkandidat.

- Spesielt å ta over etter Dagrun

- Det er en spennende oppgave å ta på seg. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt. Men det er ekstra spesielt når det er Dagrun jeg tar over etter. Jeg har samarbeidet veldig godt med henne politisk. Hun er fra Vest-Agder og jeg er fra Øst-Agder. Som KrF-er fra Sørlandet er hun en av dem som har hjulpet meg fram. Derfor blir det ekstra spesielt når jeg tar over etter henne, sier Ropstad til Dagbladet rett før valget.

Han sier videre at han gjerne skulle sett at det var en annen han skulle tatt over etter.

Knut Arild Hareide ble klappet inn som partileder, det samme ble nestleder Olaug Vervik Bollestad fra Rogaland.

- Skuffet

– Jeg føler på både litt skuffelse og vemodighet. Jeg kjenner på at det nok blir et rart landsmøte, sa Eriksen til NTB i forkant av møtet.

Hun kom inn på Stortinget som møtende vara i 1997, men ble vraket av sitt eget fylkeslag før forrige Stortingsvalg til fordel for Hans Fredrik Grøvan. Eriksen skal av flere ha blitt ansett som for liberal for fylket blant annet i spørsmået om homofiles rett til å gifte seg.

Dagrun Eriksen forsøker nå å bli valgt inn som utjevningsmandat fra Nordland, forteller hun om i et intervju med NRK.

Hvis ikke dette lykkes forsvinner hun ut av rikspoltikken etter 20 år.