(Dagbladet): En del av innfartsveien til Sandefjord er i skrivende stund dekket av innvoller.

Sandefjord/Nattvalkrysset: melding om en del søppel i veien. Vegtrafikksentralen er varslet og vil se på saken. — Politiet Vestfold (@PolitiVestfold) February 16, 2017

Like før klokka 11.30 kunne politiet i Vestfold melde om søppel i veien ved Nattvalkysset.

- Lukter vondt

Frilansfotograf Geir Eriksen befinner seg i området, og forteller at en bil, som skulle frakte innvollene, har mistet store deler av lasta i en sving.

- Det stemmer at det har skjedd en ulykke. Det er en lastebil som har mistet litt av lasta underveis. Det har skapt problemer, for det er veldig mye og det lukter vondt. Vi må ha maskin for å rydde opp, sier Dler Jaf, senioringeniør i Statens Vegvesen, til Dagbladet.

Han opplyser at veien er åpen, men at det vil oppstå kø både nå og framover på grunn av opprydding.

70 meter

Ifølge Sandefjords blad skal det være snakk om en trailer, som har mistet innvoller over en strekning på 70 meter.

- Jeg tok av på Sandefjordsveien og fikk se en stor mengde innvoller spredt ut over veien, sier sjåfør Hans Christian Berge til lokalavisa.

Man forsøker for øyeblikket å fjerne tarmene ved bruk av spade