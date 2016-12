Med sterk vekst og inntekter på 6,5 milliarder kroner, var Pakistan øverst på Telenors skryteliste for årets ni første måneder.

Men det lutfattige landet, nummer 147 på FNs HDI-indeks over menneskelig utvikling for 2015, gir også konsernsjef Sigve Brekke bekymringer.



Lav pris - høy skatt



I oktober i år klaget Telenor på Pakistans høye skattenivå i møter med Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

«Vi har informert Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om våre bekymringer rundt det høye skattenivået i Pakistan, som gjør det vanskeligere for den ressurssvake delen av befolkningen å få tilgang til mobil- og internettjenester», skriver Telenors kommunikasjonssjef Cathrine Stang Lund.

«Telekomsektoren i Pakistan har et prisnivå som er blant de laveste i verden, samtidig som skattenivået er blant de høyeste», heter det i et notat som Telenors sjef for offentlige og regulatoriske saker, Håkon Bruaset Kjøll, sendte departementene etter møtene.

«Mer enn 30 prosent av kostnaden ved å eie og bruke mobiltelefon er i form av skatter og avgifter til myndighetene, og gjør det vanskeligere for den ressurssvake delen av befolkningen å få tilgang til mobil- og internettjenester», står det i notatet.

Inntektsvekst

I Telenors storstilte, men også risikable satsing i Asia, har skatt stor betydning. I Myanmar har selskapet sikret seg fem års skattefritak fra 2019, slik Dagbladet skrev i julehelga.

I 2004 fikk Telenor en mobillisens i Pakistan.

I andre kvartal i år hadde Telenor Pakistan 37,9 millioner kunder og var landets nest største mobiloperatør målt i antall abonnenter.

Driftsoverskuddet i Pakistan for årets tre første kvartaler var 1,8 milliarder kroner.

Den norske stat eier 54 prosent av aksjene i Telenor ASA gjennom Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Telenors omstridte konsernsjef fra 2015, Sigve Brekke, var fra 2008 Telenors Asia-sjef. Kilde: Telenor, NFD.

I Pakistan er mangel på skatte-forutsigbarhet og på harmonisering av føderale og statlige lover ifølge Telenors notat blant «utfordringene» selskapet møter.

Det står at finansdepartementet for få år siden lovet en revisjon av skattenivået, «uten at så har skjedd».

På tross av vanskene hadde Telenor en inntektsvekst på 13 prosent i Pakistan i årets ni første måneder, sammenliknet med samme periode i 2015.

Dagbladet har fått innsyn i omtrent halvparten av notatet om Pakistan. Resten er sladdet, etter at Telenor ba departementene om å unnta det fra offentlighet.

- Formidlingshjelp

«Telenor har ikke bedt NFD om å bidra til å senke skattenivået i Pakistan, men har bedt oss i dialog med pakistanske myndigheter formidle behovet for forutsigbare rammevilkår», skriver NFDs kommunikasjonssjef Trond Viken.

«Telenor har ikke bedt noen av departementene om hjelp til å få redusert skattene i Pakistan», skriver Telenors kommunikasjonssjef Cathrine Stang Lund til Dagbladet.

Hun vil ikke gå inn på hva resten av notatet handler om, og begrunner dette med at det inneholder forretnings- og konkurransesensitiv informasjon.