(Dagbladet): En 19 år gammel dyrepasser mistet livet etter å ha blitt angrepet av en bjørn i Orsa Rodyrspark i Sverige fredag.

Aftonbladet, som først omtalte saken, meldte fredag morgen at at personen var hardt skadd, og ifølge politiet jobbet redningspersonell med livreddende førstehjelp på stedet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 10.28. Ved 13.30-tida bekreftet politiet at den ung mannen var død som følge av skadene.

- Vi kan bekrefte at en mann har dødd som følge av skadene, sier pressetalsmann Stefan Dangart ved Dalarna-politiet til Expressen.

Kan ikke bekrefte

Pårørende er informert om dødsfallet, ifølge politiet.

- Jeg er veldig opprørt og trist over at dette har skjedd, sier Anders Blomquist, visedirektør for Grönklittgruppen som driver dyreparken, til Aftonbladet.

- Min oppfatning er at vi har veldig god sikkerhet for de ansatte og for besøkende. Vi tar også veldig god vare på dyra, og de har store innhegninger. Vi driver en bra virksomhet, men har er det åpenbart noe som ikke har fungert, sier han videre.

- Gravde seg inn

Svensk politi opplyser i en pressemelding at det ansatte jobbet inne i en innhegning, da bjørnen skal ha lykkes med å grave seg inn og angrepet 19-åringen.

Den unge mannen fikk alvorlige bittskader, og til tross for iherdig innsats på stedet, sto livet ikke til å redde.

En familie som befant seg i innhegningen sammen med den ansatte, kom fra hendelsen uten skader.

- En familie var inne. De var alle fem inne i innhegningen. Familjen klatret ut via gjerdet, sier sjef for dyreparken, Sven Brunberg.

Politiet kommer til å opprette en anmeldelse om brudd på arbeidsmiljøloven, som førte til en ansatts død, skriver Expressen

Avlivet

Ifølge Dalarnes Tidarne (DT) skal bjørnen ha blitt skutt og drept ved 10.30-tida.

Brunberg bekrefter at bjørnen er avlivet.

- Det er en «isolert hendelse» og har ikke noe og gjøre med sikkerheten i bjørneparken, sier Brunberg til DT.