(Dagbladet): En lastebil sto fredag kveld i full fyr i Oslofjordtunnelen mellom Hurum i Buskerud og Frogn nord for Drøbak i Akershus.

Tunnelen ble stengt i begge retninger mens nødetatene arbeidet med å evakuere personene inne i tunnelen.

Oslofjordtunnelen: Full fyr i lastebilen. Fører ute av tunnelen. To personer tatt seg inn i evakueringsrom.Brann jobber med evakuering. — Politiet Follo (@opsenfollo) May 5, 2017

- To personer tok seg inn i et evakueringsrom inne i tunnelen og brannvesenet arbeider med å få evakuert dem. Vi kan ikke utelukke at det var flere personer i tunnelen som vi ikke har gjort rede for, sa operasjonsleder i Follo politidistrikt Karianne Knudsen til Dagbladet ved 18.50-tida.

Klokka 19.01 meldte politiet at brannvesenet hadde kontroll på brannen og at personene var bragt ut at tunnelen. Én av personene har mindre brannskader på hendene.

Brant i drivstoff

Terje Langsrud kom kjørende i tunnelen fra Drammen retning Drøbak, da han så det stod et vogntog et stykke foran ham som hadde et oransje lys under bilen.

- Det så ut til å være brann. Da jeg kjørte forbi så jeg at det brant i drivstoff eller olje på bakken. Det drypte brennende dråper fra understellet på bilen, sier Langsrud til Dagbladet.

Han skjønte at han ikke hadde noe å bidra med i slukkingen, og kjørte videre til en nødlomme cirka 70 meter fra lastebilen, der han stod og fulgte med.

- Brannen utviklet seg fort. Jeg fokuserte på å få oppmerksomheten hans for å få ham til å komme for å få ham i sikkerhet, sier Langsrud.

Etterhvert ga lastebilsjåføren opp slukkeforsøkene og tok seg bort til Langsruds bil.

- Innen han kom så var bilen min, og vi to, omslutta av svart røyk. Så da var det bare å komme seg inn i bilen og sette ventilasjonen på resirkulering mens vi holdt pusten, forteller Langsrud.

- Trodde jeg hadde venta for lenge

Bilen stod på Drøbak-siden av brannen og lufta ble ventilert mot Drammens-siden. Derfor kjørte de videre mot Drøbak.

Der stoppet Langsrud i den øverste nødlomma for å melde fra til nødetatene om at han hadde fått med seg sjåføren og at han var i relativt god behold.

- Det må jo ha vært en skremmende opplevelse?

- Ja. Det var såpass mye røyk rundt bilen at jeg ikke var helt sikker på om vi kom oss ut. Jeg tenkte at jeg hadde venta for lenge, at jeg burde reist alene, sier Langsrud.

- Men det var i alle fall godt at du fikk med deg sjåføren ut.

- Ja. Så tett som røyken var så hadde han ikke klart å komme seg ut alene. Han var så fokusert på lastebilen at jeg måtte rope på ham flere ganger før han kom.

- Takknemlig

- Vi er takknemlig for at folk bidrar og hjelper i en sånn situasjon, sier operasjonsleder Knudsen.

Lastebilsjåføren kom fra det uten skader, og skal etter planen avhøres av politiet i morgen.



Føreren av en lastebil som kom bak pådro seg lettere brannskader.

Tunnelen vil forbli stengt en stund framover.

- Det er folk som må vurdere skadeomfanget. Den er i alle fall stengt til i morra, og sannsynligvis lenger, sier Knudsen.



Alternative ruter

Politiet fikk melding om brannen klokka 17.50. Det var en privatperson som meldte fra om hendelsen.

Lastebilen stoppet 2230 meter fra tunnelutgangen nord for Drøbak. Tunnelen er over 7300 meter lang. Føreren av lastebilføreren kom seg ut av tunnelen.

Brannvesen på både øst- og vestsiden av Oslofjorden har rykket ut. Et SeaKing-helikopter fra Rygge er anmodet om å bistå.

Veitrafikksentralen ber folk om å bruke alternative ruter via Oslo eller via Moss-Horten.