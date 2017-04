Terrorangrepet kan være hevn for krigen i Syria

ST. PETERSBURG (Dagbladet): Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for terrorangrepet på metroen i St. Petersburg i går. Men sikkerhetstjenesten i Kirgisistan sier, ifølge Reuters, at mannen bak bomben som eksploderte i går trolig er født i Kirgisistan.

Russiske myndigheter har oppjustert antall drepte etter gårsdagens terrorangrep mot St. Petersburg.

Den russiske helseministeren Veronika Skvortsova bekrefter tirsdag formiddag at 14 personer ble drept i angrepet mot T-banen i millionbyen.

Rekrutteringssted for terrorister

Ifølge russiske medier er terroristen en mann på 22 år. Han er fra byen Osh, og har i mer enn seks år bodd i St. Petersburg, og har blitt russisk statsborger.

Osh er en by i Fergana-dalen på grensa til Usbekistan og Tadjikistan. Fergana-dalen har i tida etter Sovjetunionens fall vært et sted for rekruttering av ekstreme islamister.

Den etterrettelige avisa Kommersant skriver idag at Russisk politi ventet et angrep i St. Petersburg. Kilden til dette er en kriger som er arrestert etter å ha kommet tilbake fra Syria etter å ha sloss for IS. Han hadde telefonnumrene til de menneskene russisk politi nå tror står bak angrepet.

To bomber

Kommersant skriver at russisk politi etterforsker flere telefonnumre. De tilhører mennesker som har kommunisert i forkant av terrorangrepet. Det var bare en bombe som eksploderte i går, på t-banen under Sennaja-plassen i sentrum av St. Peterburg.

Men en annen bombe var plassert på t-bane stasjonen Vostannaja, en annen stasjon i sentrum av byen. Russisk politi tror nå, ifølge Kommersant, at det var to forskjellige personer som plasserte de to bombene, og at bombemannen på Vostannaja fikk panikk fordi han oppdaget at telefonen han skulle utløse bomben med, var blitt blokkert. Bombemannen på Sennaja-plassen blåste seg selv i lufta, ifølge russiske medier.

Dårlige nyheter

Det er elendige nyheter for president Vladimir Putin hvis terroren har forbindelse med Russlands engasjement i krigen i Syria. Russland har vært mye mer utsatt for terror enn noe annet europeisk land.

Mer enn 2600 mennesker er drept i terror med utgangspunkt i Russlands kriger mot Tsjetsjenia etter år 2000. Men de siste to åra har det vært stille. Putin har lykkes i å knuse terroren med utgangspunkt i krigene i Tsjetsjenia.

Men for halvannet år siden engasjerte Russland seg i krigen i Syria på president Bashar al-Assads side. Engasjementet har snudd krigen i Assads favør. Men prisen har vært høy.

Russland har bombet sivile, blant annet i Aleppo i vinter. Og Russland har bombet islamistiske grupper, selv om det ikke først og fremst har vært den største terrorgruppa IS.

Fryktet terror

Man har hele tida fryktet terror i Russland begrunnet med krigen i Syria. At denne terroren har et sentral-asiatisk utgangspunkt er ikke overraskende. Det er mange millioner fremmedarbeidere fra Sentral-Asia i Russland. I St. Petersburg er det mange hundre tusen. De får de dårligst betalte jobbene, ofte blir de heller ikke betalt, og mange har ikke arbeidskontrakt.

Hundset av politiet, og ofte foraktet av samfunnet, blir de marginalisert, og lette å rekruttere for militante islamister.