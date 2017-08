(Dagbladet): En 49-åring og hans 17 år yngre bror er siktet for terrorforsøk i Australia - angivelig nøye veiledet av IS.

Det første av forsøkene skal ha funnet sted den 15. juli, ifølge Sydney Morning Herald. Da skulle yngstebroren reise fra Sydney Airport til Abu Dhabi, og i kofferten hadde han en profesjonelt laget bombe.

Dette uten å vite det selv, ifølge politiet - på tross av at han, ifølge politiet, selv var med på å lage våpenet. Samtidig hevder de to siktede sin uskyld.

- For øyeblikket, må man anta at de er uskyldige inntil det motsatte er bevist. Når bevisene er presentert, kan vi diskutere om lovbrudd er begått, sier Michael Coroneos, brødrenes forsvarer, overfor Sky News Australia.

Skjult i kjøttkvern

Bomba var skjult i en kjøttkvern, og det var, ifølge politiet, en tilfeldighet at forsøket ikke lyktes.

De innrømmer at våpenet aldri utløste noen alarm på flyplassen.

- Et av de mest sofistikerte komplottene noensinne forsøkt på australsk jord, sier Mike Phelan, politifullmektig for det føderale politiet i Australia, om angrepet som ble avverget i siste liten.

Fikk IS-tips utenfra

Planen gikk galt da 32-åringen ikke fikk sjekket inn kofferten bomba lå i, trolig fordi den veide for mye.

Da yngstebroren ikke fikk bombekofferten om bord, tok broren den med tilbake til sitt hjem i Sydney-forstaden Lakemba. Der mener etterforskerne at de planla et nytt angrep - noe som gjorde at etterforskerne kom på spor av dem.

Den 26. juli tipset amerikansk og britisk etterretning Australia om kommunikasjon mellom brødrene og terrororganisasjonen IS. Informasjonen gikk ut på at en leder innen organisasjonen skal ha veiledet de to, muligens med hjelp fra brødrenes svigerbror.

Fant to våpen

De australske myndighetene tok dette tipset svært alvorlig. Tre dager etter saumfarte de seks forskjellige adresser, henholdsvis Surry Hills, Lakemba, Punchbowl, Wiley Park og Bankstown.

På en av disse adressene fant de bomben som skulle brukes på flyet, samt et uferdig kjemisk våpen basert på det svært giftige stoffet hydrogensulfid.

- Vi mistenker at dette var ment for å ramme offentlig transport, for eksempel en buss, uttalte Phelan, ifølge CNN.