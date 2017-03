Terroristen sendte hemmelig melding før han ga seg ut på sitt 82 sekunders helvetesraid

(Dagbladet): - Jeg reiser inn til London i dag, sa Adrian Russell Elms - nå kjent som Khalid Masood (52) - og rakte kredittkortet sitt til resepsjonisten på andre siden av disken.

Det var en vanlig morgen på Preston Park Hotel i Brighton.

- Byen er ikke hva den en gang var, la Masood til.

Han hadde ankommet hotellet dagen før, tilbragt natta på rom 228, spist en kebab – og kranglet litt på romprisen. Ifølge Daily Telegraph mente han at 59 pund var for stivt.

Et underlig øyeblikk var etter at han hadde sjekket ut, og puttet sine to bager i leiebilen sin. Selv om Masood hadde sjekket ut, fant en renholder ham på rommet sitt – i bare underbuksa. Hva han holdt på med er fortsatt uvisst. Likevel var han såpass hyggelig at personalet noterte følgende på bookingen hans: «Hyggelig fyr».

Sendte melding

Etter å ha kledt på seg igjen og rettet Hyundai leiebilen sin mot London, sendte han en siste chattemelding. Meldingen ble sendt via meldingsapplikasjonen WhatsApp.

Det var Khalid Masoods siste hilsen før han gjorde seg til terrorist. Etter å ha trykket «send» i WhatsApp-applikasjonen sin, reiste han inn til London sentrum og drepte fire i løpet av en 82 sekunders helvetesferd.

Masood kjørte ned en rekke fotgjengere på Westminster Bridge før han krasjet i et gjerde ved Parlamentet. Han forsøkte deretter å komme seg inn i parlamentsbygningen. Da han ble forsøkt stoppet ved inngangen, knivstakk han en polititjenestemann. Politimannen døde senere av skadene.

En 43 år gammel kvinne og en mann i 50-årene ble også drept i tillegg til gjerningsmannen, som ble skutt av politiet. En 75 år gammel mann døde seinere av skadene. Over 40 mennesker ble skadd.

Hvem han sendte meldinga til er det ingen som vet. WhatsApp har nektet å utlevere Masoods meldingslogg til britisk politi, og politiet kommer ikke forbi krypteringen i appen.

Trygg havn

Det har fått den britiske regjeringen til å rase mot teknologiselskapet – som de mener spolerer etterforskningen, og hindrer det som trolig er et nøkkelbevis i jakta på eventuelle medhjelpere.

Innenriksminister Amber Rudd tordner mot WhatsApp, som hun mener gir terrorister «en trygg havn».

- De bør være på vår side, sier hun om teknogigantene til Daily Telegraph.

- Vi må være trygge på at selskaper som WhatsApp, og mange andre med dem, ikke gir terrorister en trygg havn der de kan kommunisere med hverandre uten at noen får tilgang til meldingene deres.

- Det er totalt uakseptabelt, følger Rudd opp overfor BBC.

Europol-bønn

Det er Facebook som eier WhatsApp - som har omkring en milliard brukere verden over. Mange av dem bruker WhatsApp via en Iphone, og Apple-sjef Tim Cook har forsvart krypteringsmulighetene.

Cook har tidligere slått fast at det ville være «galt» hvis Apple ble satt under press til å la politi eller andre få en bakvei inn i produktene deres.

- Jeg vil be Tim Cook om å tenke seg om en gang til, sier Amber Rudd. Hun får støtte av Europol-sjef Rob Wainwright.

- Noe må gjøres slik at vi kan få tilgang til denne kommunikasjonen, sier han til BBC.

Flere apper

Dagbladet vet at WhatsApp var svært populært blant IS-krigere - også norske - for 3-4 år siden. Men en periode ble appen sett på som avleggs, etter at krypteringen ble svekket. Nå er denne imidlertid blitt sikrere igjen, og WhatsApp er på nytt i bruk.

I tillegg bruker terroristene blant annet den krypterte meldingstjenesten Telegram - som også er en av IS’ aller viktigste propagandakanaler, chatteprogrammet Pidgin, e-posttjenesten Tutanota, og operativsystemet Tails. Sistnevnte kan medbringes på en minnepinne, og er også et yndet verktøy blant menneskerettighetsaktivister og IT-sikkerhetseksperter.

Men der mange journalister, aktivister og sikkerhetsfolk også trenger kryptering for å unngå snoking i materialet sitt – gjør også de samme tjenestene dem til nyttige verktøy for terrorister.

Temperament

Trebarnsfaren Masood var født i Storbritannia og het opprinnelig Adrian Russel Elms og brukte navnet Adrian Ajao, hans stefar Philips etternavn, da han gikk på skolen. Senere skiftet han navn til Khalid Masood da han konverterte til islam. Han var kjent for å ha et voldsomt temperament og hadde kriminelt rulleblad.

Masood ble skutt og drept etter at han hadde kjørt ned fotgjengere på Westminster Bridge og deretter knivstukket og drept en politimann utenfor Parlamentet. I tillegg til politimannen ble tre mennesker drept og flere titall såret.

Totalt er tolv personer pågrepet - de fleste av disse også løslatt - etter terroren. Britisk politi forsøker nå å finne ut om Masood handlet på egen hånd eller sammen med andre. Han sto ikke på noen terrorliste og britiske myndigheter skal heller ikke ha hatt etterretningsinformasjon som tydet på at han planla et angrep. IS har påtatt seg ansvar for terrorangrepet.