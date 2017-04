Terrorister lokket barn og sivile til seg ved å si at de hadde med godteri. Så gikk bomba av

#BREAKING Death toll from bomb attack on Syria evacuees rises to 112: monitoring group — AFP news agency (@AFP) April 16, 2017

(Dagbladet): I går ettermiddag var det tid for en svært omdiskutert evakueringsavtale i fire beleirede byer i Syria: Fouaa og Kefraya i nordvest - og Madaya og Zabadani like ved hovedstaden Damaskus.

- 68 barn drept

Det hele endte i tragedie da en lastebil lastet med sprengstoff og terrorister ropte til folk at de skulle komme til dem for å få snacks og godteri. Over hundre er drept og flere hundre personer skadd. Så mange som 68 barn skal ha blitt drept, melder NTB.

- Terroristene lokket med godteri, og det er grunnen til at mange av ofrene er barn, sier Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen og FN-mekler for humanitær bistand og for å hjelpe de sivile i krigsherjede Syria.

Lastebilen kjørte rett mot de mange barna og sivile som gikk mot bilen for å få etterlengtet føde etter år med beleiring, ifølge Egeland og BBC strømmet mot lastebilen.

Avtale uten FN

FN og Jan Egeland var ikke med og meklet fram den omdiskuterte avtalen for å få ut mennesker fra de fire beleirede byene. Det har vært Iran og Qatar som har forhandlet fram avtalen:

Madaya og Zabadani er to opprørskontrollerte bydeler som har vært omringet av Assad-støttede styrker i årevis, mens Kefraya og Fouaa har en majoritet av sjiabefolkning som er tro mot Assad-regimet, men som er beleiret av opprørsgrupper.

- Rene terrorister

After years of suffocating besiegement Syrian civilians are evacuated - only to be killed by a huge terror bomb. https://t.co/2DPKGlShos — Jan Egeland (@NRC_Egeland) April 15, 2017

Inne i de fire bydelene er det både sivile, krigere og deres familier: De sivile i de fire byene har opplevd forferdelige levekår gjennom de mange årene de nå har vært beleiret - av Assad-støttede styrker utenfor Damaskus - og opprørskontrollerte grupper i nord-vest.

- Dette var en ren terrorhandling. Det er viktig å være klar over at dette skjedde i et opprørskontrollert område. Deres soldater, som var ansvarlige for beskyttelsen av bussene, ble også rammet av terrorbomba. Det er rene terrorister og ikke regulære opprørsgrupper som står bak, sier Egeland.

- Kontroversiell avtale

Terroraksjonen var rettet mot de mange tusen menneskene som sto klare for å bli evakuert fra Fouaa og Kefraya. Her skulle både sivile, stridende og deres familier bli evakuert ut - akkurat som de skulle i de to beleirede bydelene Zabadani og Madaya utenfor Damaskus.

- Det var en kontroversiell avtale, og den var inngått mellom de stridende på hver sine steder. Iran og Qatar bidro med diplomatisk bistand, forteller Egeland og fortsetter:

- FN er ikke med på denne avtalen, og vi var heller ikke med på evakueringen. Det er også spørsmålstegn ved hvor frivillig en slik evakuering er, etter årevis med beleiring. Sikkerhet og beskyttelsestiltakene som ble gjennomført er også diskutable, så dette vil opplagt komme opp på neste møte i Genève torsdag, sier Egeland.

Nye forhandlinger

Onsdag og torsdag vil han være i møter med Iran og Qatar, men også Tyrkia, Russland og USA. Alle disse partene har før vært med og forhandlet ved bytteavtaler med de fire byene som det nok en gang handler om.

- Vi kan ikke ha ei framtid der forpinte sivile slipper unna beleiring - for så å gå rett inn i nye lidelser, sier Egeland.

Terroraksjonen mot evakueringen av Fouaa og Kefraya førte dermed til at de planlagte evakueringene av Madaya og Zabadani, nær Damaskus, også stoppet.

- Evakueringen stanset helt opp, også fra de to opprørskontrollerte byene Madaya og Zabadani. Her sto de i 18 timer og ventet på å komme videre, sier Egeland.

På møtet i Genève kommer han til å oppfordre alle parter til å involvere FN i framtidige avtaler.

- Mange av evakueringsavtalene er meget problematiske. Jeg har derfor tatt, og vil fortsatt ta, til orde for at FN må være med i de avtalene der sivile er involvert. Vi må påse at avtalene blir i henhold til folkeretten, sier Egeland.

Angrepet før også

Det er ikke første gang at evakueringene fra beleirede Fouaa og Kefraya går galt. I desember i fjor ble en rekke busser med mennesker som skulle bli evakuert angrepet:

«Hensynsløse væpnede menn brenner busser. Det undergraver evakueringen og redningen for alle sivile i alle beleirede områder av Syria», skrev generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland på Twitter den gang da.