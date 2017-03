Terrormistenkt mann pågrepet i Sverige - sluppet fri

(Dagbladet): En terrormistenkt mann i 50-årene som er etterlyst internasjonalt, ble lørdag ettermiddag pågrepet i en politikontroll på E18 utenfor Enköping i Sverige.

Men i 22.30-tida melder Expressen at mannen et sluppet fri.

– Påtalemyndigheten vurderer det dit hen at det ikke finnes grunnlag for å holde ham frihetsberøvet, sier pressevakt Annika Collin i påtalemyndigheten til Expressen.

- Vi kan ikke bekrefte noen form for terrorforbyteser, sier hun til Aftonbladet.

Tilfeldig sjekket

Ifølge avisa skal han ha blitt tatt i en tilfeldig rutinekontroll av biler på E18.

Da de stoppet mannen og undersøkte mannens identitetspapirer, viste det seg at han var etterlyst av Interpol. I bilen satt to personer, men de er ikke mistenkt for noen lovbrudd.

– Det handler om terror. Saken er av en slik art at vi ikke vil gå ut med ytterligere opplysninger, sier vaktleder Andrew Tomkinson ved Uppsala-politiet til Expressen lørdag kveld.

Internasjonalt etterlyst

Mannen i 50-årene ble pågrepet lørdag ettermiddag, like etter klokka 15, og ble avhørt på politihuset i Uppsala.

Politiet opplyser at mannen er svensk statsborger, men det er uklart om han har et annet statsborgerskap også.

– Han er internasjonalt etterlyst, og det finnes forbindelser til terrorvirksomhet, sier Johan Lindén i Region Mitt til TT.

