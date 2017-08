Terrorplan i Australia: Forkledde bombe som kjøttkvern og tok den med til flyplassen. Så ble terrorplanen avbrutt

(Dagbladet): Forrige helg avslørte australske myndigheter at de hadde avverget et terrorangrep mot et fly.

Fikk IS-hjelp

Fire personer ble pågrepet i forbindelse med en rekke politirazziaer i Sydney natt til lørdag.

En av de pågrepne har seinere blitt sluppet fri, mens den fjerde fremdeles er fengslet uten å ha blitt siktet for noe så langt.

Torsdag ble to menn på 49 og 32 år siktet for å ha planlagt terrorangrepet, og fredag morgen lokal tid gikk politiet ut med nye opplysninger om planene.

Ifølge politiet skal en høytstående IS-kommandør i Syria stå bak planene. Han skal ha sendt bombedeler til Australia, skriver Sydney Morning Herald.

- Med assistanse fra IS-kommandøren har de siktede satt sammen en bombekomponentene til det vi mener var en funksjonell improvisert bombe som skulle plasseres på flyet, sier politisjef Mike Phelan.

Forkledd som kjøttkvern

De to mennene skal ha forøkte å plassere bomba på et Etihad-fly 15. juli i år, men forsøket ble avbrutt.

Bomba skal ha blitt forkledd som en kjøttkvern og tatt med til innsjekkingsskranken på flyplassen, skriver Reuters. Lenger enn det kom ikke mennene før planen ble avbrutt.

Politisjef Phelan sier de har en formening om hvorfor bomba ikke ble plassert på flyet den aktuelle datoen.

Sydney Morning Herald skriver at kjøttvekta lå i en bag, og at bagen muligens var for tung, og at en av de terrormistenkte tok med seg bomba hjem igjen.

Politisjefen understreket fredag at bomba ikke på noe tidspunkt var inne på den sikre delen av flyplassen.

- Sofistikert plan

I tillegg til bombeplanene skal de siktede hatt planer om et gassangrep. Politiet sier de har funnet planer om bygging av en kjemisk spredningsanordning, som skulle spre fargeløs, giftig gass i et overfylt rom, muligens på offentlig transport.

- Dette er en av de mest sofistikerte planene som noen gang har blitt forøkt gjennomført på australsk jord, sier Phelan, som sier hele planen var «inspirert og styrt» av IS.

Planene om et gassangrep skal ikke ha materialisert seg, og spredningsanordningen skal ha vært «langt unna å være funksjonell».

Phelan ønsket fredag ikke å si noe om IS-kommandøren som skal ha hjulpet de to terrormistenkte, utover at han ikke er fra Australia og at han ikke er i slekt med noen av de mistenkte.

Australske myndigheter har ikke villet kommentere meldinger som går ut på at arrestasjonene fulgte et tips fra amerikanske eller britiske etterretningsorganisasjoner som hadde fanget opp kommunikasjon fra Syria.