Terrorsiktet 17-åring i nye avhør lørdag

17-åringen som ble pågrepet med en sprengladning på Grønland i Oslo, skal i nye avhør på lørdag.

Det opplyser advokaten hans, Aase Karine Sigmond, til Aftenposten.

17-åringen ble mandag varetektsfengslet i to uker. Et eventuelt nytt fengslingsmøte blir tirsdag etter påske.

- Vi får se hva som skjer etter avhør lørdag, løslatelse kan bli et mulig utfall, men det vet vi ikke nå, sier Sigmond.

Siden gutten ble pågrepet sist lørdag, er han blitt flyttet fire ganger, ifølge forsvareren.

Nå sitter han på et sted med innsatte og ansatte tilpasset en mindreårig. Ifølge Sigmond avviser 17-åringen at han har koblinger til den islamistiske opprørsgruppen IS.

- Avviser alt IS står for

- Tvert imot, han er mot IS og deres virksomhet, det er mot alt han står for, sier advokaten.

Lørdag kveld ble et større område på Grønland i Oslo sperret av etter funnet av en bombelignende gjenstand ved Vaterlands bro. Samtidig ble 17-åringen pågrepet.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) beskrev mandag gjenstanden som en beholder med lightergass med spiker utenpå.



Til NRK sa Sigmond at det ikke dreier seg om spiker, men om biter av ståltråd. Forsvareren omtaler det hele som "guttestreker", mens PST har siktet gutten for brudd på en paragraf under terrorbestemmelsene i straffeloven.

PST bekrefter at de har hatt kjennskap til 17-åringen fra tidligere og at det dreide seg om forebyggende tiltak.

(NTB).