Terrorsiktet 17-åring nekter å ha hatt kontakt med ekstreme islamister

(Dagbladet): Den terrorsiktede 17-åringen som ble tatt med en sprengladning på Grønland i Oslo avviser at han skulle skade noen.

17-åringen har vært i nye avhør med politiet lørdag. Han nekter straffskyld og avviser også at han skal ha hatt kontakt med ekstreme islamister, melder NRK.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil ikke kommentere avhøret, men sier at det blir gjennomført flere avhør med ulike personer i løpet av påsken.

Fra Nord-Kaukasus

Lørdag for en uke siden ble et større område på Grønland i Oslo sperret av etter funn av en bombelignende gjenstand ved Vaterlands bro. Samtidig ble en 17 år gammel russisk statsborger pågrepet.

PST beskrev mandag gjenstanden som en beholder med lightergass med spiker utenpå. 17-åringens forsvarer, Aase Karine Sigmond, har uttalt at det ikke dreier seg om spiker, men om biter av ståltråd. Forsvareren omtaler det hele som «guttestreker», mens PST har siktet gutten for brudd på en paragraf under terrorbestemmelsene i straffeloven.

Den terrorsiktede gutten var ti år gammel da han ankom Norge sammen med familien fra Nord-Kaukasus, en svært konfliktpreget del av Den russiske føderasjonen, der mange har et anstrengt forhold til Moskva-støttede lokale myndigheter.

Den russiske ambassaden

Under fengslingsmøtet i forrige uke var to ambassadeansatte ved Den russiske ambassaden til stede for å gi gutten såkalt konsulær bistand. Gutten har ikke ønsket å snakke med ambassaden.

17-åringen ble mandag 10. april varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll, etter at han lørdag kveld ble sjekket av en narkopatrulje som hadde fått tips om mistenkelig oppførsel.

Den unge gutten er siktet etter straffelovens paragraf 142, tredje ledd, som omhandler besittelse av sprengstoff som skal brukes til terror. 17-åringen nekter straffskyld og sier sprengladningen skulle fyres av i et folketomt område.