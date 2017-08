- Tesla-salget er oppblåst

(Finansavisen): Tesla-aksjen har skutt i været etter lavere tap enn ventet onsdag kveld.

Aksjen steg nye 6,5 prosent onsdag og er opp over 62 prosent siden nyttår. Børsverdien er da på 453 milliarder kroner.

Oppblåst?

Tesla-sjef Elon Musk meldte i forbindelse med fremleggelse av kvartalstallene onsdag at forhåndsreservasjonene av nye Model 3 er kommet opp i 518 000. Samtidig oppga han imidlertid at hele 63 000 hadde kansellert sine bestillinger, skriver Finansavisen i dag.

Investor, bilentusiast og Tesla-eier Arne Fredly mener at Musk hausser opp stemningen og at salgstallene som oppgis ikke er realistiske.

- Jeg har venner som har ti reservasjoner. Slik er det verden rundt. Det er en kjempegåte at Tesla rett og slett tar inn et depositum på 10 000 kroner som er refunderbart. Ingen andre bilprodusenter gjør slikt. Det innebærer også at salgstallene til Tesla ikke er reelle, sier Fredly til avisen.

Angrerett

Å bestille en eller flere Tesla Model 3-biler blir som å tegne seg for mange leiligheter i et nytt prosjekt, som man kan hoppe av og få tilbake hele innskuddet for hvis boligmarkedet faller eller man av andre grunner angrer. Null risiko.

Så hvorfor er Tesla så rause mot kundene? Svaret er at den enkle muligheten til å kansellere kjøpet har medført at Tesla har fått inn 5 milliarder kroner i form av forhåndssalg fra kunder.

- Det er massevis av spekulanter bak disse pengene. Tesla gjør dette for å få tilgang til kontanter og for å hausse salgstallene sine. Det finnes ingen annen grunn, sier Fredly til Finansavisen.

Same procedure

Tesla har gjort det samme før – både med Model S og Model X. Forskjellen nå er ifølge Fredly at volumet er mye høyere samt at det kommer mange konkurrenter til Model 3.

Det snakkes for eksempel om at BMW kan komme til å lansere en helelektrisk 3-serie på bilmessen i Frankfurt i september.

Samtidig er det et faktum at de store bilprodusentene nå trapper ned på utviklingen av nye bensin- og dieselbiler til fordel for elbiler.

Tesla har i følge Bloomberg 3 milliarder dollar på bok, som gjør at de kan holde det gående ut året, men skulle ordreinngangen snu, slik at det blir flere avbestillinger enn bestillinger, kan det bli tøft for Tesla. Elon Musk bare fleiper det bort.

