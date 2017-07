Tesla-sjefen advarer: - Kunstig intelligens er den største faren sivilisasjonen vår står overfor

NEW YORK (Dagbladet): Den profilerte toppsjefen for Tesla, Elon Musk, var særdeles tydelig da han lørdag deltok på en konferanse med USAs guvernører.

- Kunstig intelligens er den største faren sivilisasjonen vår står overfor. Jeg har tilgang på den fremste formen for kunstig intelligens, og jeg synes folk burde være virkelig bekymret for det, sier Musk, ifølge .

Han ber guvernørene om å bidra med lovreguleringer for å hindre at maskinene tar over.

- Proaktiv

- Kunstig intelligens er et rart tilfelle hvor vi trenger proaktiv regulering i stedet for reaktiv regulering. Innen vi er reaktive med kunstig intelligens, er det for seint, sier Musk.

Kunstig intelligens er et forskningsfelt innenfor datateknologien som konstruerer datasystemer som er «intelligente». Det innebærer systemer som er i stand til å løse problemer og lære av egne erfaringer. Et eksempel er blant annet teknologien som brukes i førerløse biler.

Musk er selv kjent for å satse dristig på framtidsprosjekter. Men i en omfattende artikkel i Vanity Fair forklarer han hvorfor han er skremt over hvordan teknologiindustrien i Silicon Valley stormer til for å omfavne kunstig intelligens. Derfor kjemper han nå for redde menneskeheten fra å miste kontrollen over maskinene.

Musk mener denne typen teknologi skiller seg fra andre områder som politikerne har regulert tidligere.

- Kunstig intelligens er en fundamental fare for menneskehetens eksistens på en helt annen måte enn bilulykker, flystyrter, dårlige medisiner eller dårlig mat var, sier Musk.

Han mener politikerne må regulere dette feltet fordi selskaper i dag blir presset til å satse på risikabel kunstig intelligens for ikke å bli irrelevante i markedet.

- Roboter gjør alt

- Det er der du trenger lovgivere til å komme inn og si: - Folkens, dere må alle ta en pause og passe på at dette er trygt. Vi trenger rådgivere som sier det til alle lagene i ligaen. Ellers vil aksjeeierne si: Hvorfor utvikler vi ikke kunstig intelligens raskere når konkurrenten gjør det? forklarte Musk, ifølge Fortune.

En del av hans bekymring er at kunstig intelligens vil føre til sosial destabilitet og tap av arbeidsplasser.

- Roboter vil gjøre alt, sier Musk.

Han store frykt er imidlertid at kunstig intelligens lever i nettverk og kan få insentiver til å skade mennsker.

- De kunne starte en krig gjennom falske nyheter, overta e-postadresser, falske pressemeldinger eller ved å manipulere informasjon. Pennen er mektigere enn sverdet, sier Musk.