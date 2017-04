Thomas (13) løp inn i flammehavet for å redde broren og husdyra: - Han er en helt

(Dagbladet): Da Brannvesenet Sør kom til gården til Jan Petter Homstøl i Kvinesdal i Vest-Agder, var den helt overtent.

13 år gamle Thomas René Homstøl var alene hjemme sammen med sin psykisk utviklingshemmede bror da det begynte å brenne, skriver NRK, som først omtalte saken.

Reddet broren

Det første 13-åringen gjorde, var å få sin 17 år gamle bror ut av huset. Etter å ha fått broren i sikkerhet, løp han inn igjen i huset for å redde flere kjæledyr fra brannen.

- Det viktigste var å finne en balje så jeg kunne prøve å slukke brannen, sier den beskjedne kvinesdølen til statskanalen, mens moren Nena Nygård sitter ved siden av ham

Selv mener 13-åringen at han ikke er noen helt og sier han gjorde det som måtte til.

- En helt

Jan Andre, som er den eldste av de tre brødrene, kom hjem fra fotballtrening til et hus i brann.

- Da jeg og faren min kom hjem, var det full fyr. Vi prøvde å slukke brannen selv, men med en gang jeg spylte, så steg dampen, forteller Jan Andre Homstøl til Dagbladet.

Familien var livredde for at også låven skulle gå tapt i brannen. Men de klarte å forhindre at brannen spredte seg dit.

Dagbladet ringer en svært opprørt far, Jan Petter Homstøl, som har mistet barndomshjemmet sitt og alt han eide. Han takker yngstemann for at både mennesker og kjæledyr er i live.

- Hva som har vært utløsende årsak vet vi ikke. Det virker som at det har startet en eksplosjonsartet brann på kjøkkenet, sier faren, som roser sønnen.

- Han har opptrådt veldig voksent og helt etter boka, sier han til Dagbladet.

- Thomas er en helt. Han klarte å holde hodet kaldt. Det er det ikke mange som hadde klart, sier faren til NRK.

Får ros av brannvesenet

Tor Oddvar Torkildsen, seksjonsleder i Brannvesenet Sør, forteller at huset var totalt overtent da brannvesenet kom til stedet, så de konsentrerte seg om låven.

Han roser Thomas René for innsatsen.

- Det er tøft gjort. Førsteprioriteten til oss brannmenn er å redde liv, sier Torkildsen, som forteller at brannvesenet tok vare på 13-åringen til ambulansen kom.

- Han hadde brent seg på leggene, sier Torkildsen, som mener at gutten må ha vært klar i toppen da brannen oppsto.

- Han har jo reddet broren sin, men ikke helt uten risiko. Jeg vet ikke hvor mye 13-åringer kan kalkulere risiko, eller om han bare handlet på instinkt. Men det er bra at alt gikk godt, sier brannmannen.

Blåste mot øst

Låven sto bare 20 meter fra det nedbrente huset. Far Homstøl priser seg takknemlig for at det blåste mot øst.

- Hvis ikke, hadde nok låven også gått med, sier han til Dagbladet.

Det er foreløpig ukjent hva som er årsaken til brannen.

- Åstedet må bli kjølt ned før det vil bli gjort en vurdering av krimteknisk i samråd med politienheten i Lister. Det vil bli gjort søndag eller over påske. Når det gjelder personskader, vet vi at den ene gutten har blitt påført mindre og ubetydelige brannskader i en fot, opplyser operasjonsleder Lars Hyberg til lokalavisa Lister24.