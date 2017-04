Thomas (56): - Hadde jeg vært der litt før, så hadde jeg stått akkurat i den gata hvor angrepet skjedde

STOCKHOLM / OSLO (Dagbladet): Fire personer ble drept og 15 skadet da en lastebil kjørte inn i en folkemengde i Drottninggatan i Stockholm like etter klokka 15 i dag.

Politiet i Stockholm bekrefter at en person er pågrepet for å ha hatt befatning med saken. Mannen ble pågrepet i Märsta utenfor Stockholm.

- Folk skrek

Thomas Kubja (56) gikk av på T-banestasjonen like i nærheten av Åhléns-forretningen lastebilen kjørte inn i. Da han var på vei ut av T-banen og i retning av Drottninggatan, kom politiet løpende imot og ba folk trekke den andre veien.

- Jeg så røyk og masse politi som skrek til oss at vi måtte evakuere. Det var kaos. Hadde jeg vært der bare litt før, så hadde jeg stått akkurat i den gata hvor angrepet skjedde, sier Kubja.

- Folk skrek og det gikk rykter om skuddløsning, forteller 56-åringen.

Da Dagblaet møtte ham utenfor Centralstasjonen i Stockholm og ventet han på å kunne få hente bagasjen han har i et skap på innsiden. På en benk satt han og arbeidet på PC-en i kulda. Stasjonen var stengt og ordensvakter og politi holdt vakt foran stasjonen som ligger like ved Åhléns-forretningen.

Tunnelbanan i gång på samtliga linjer men med störningar. För senaste trafikinformation se ansvarigt trafikbolag. — Polisen Stockholm (@polisen_sthlm) 7. april 2017

Politioppbudet er massivt i Stockholm. Det står politibiler på alle gatehjørner, tungt bevæpnet med maskingevær.

Stengt

Kubja håper på at det skal gå tog i kveld og at han skal få hentet bagasjen, men en av ordensvaktene gir beskjed til folkemengden at det ikke kommer til å gå noen tog fra Sentralstasjonen i kveld.

- Da får jeg ta inn på hotell, sier Kubja.

Utenfor i den kalde luften, står også Monika Strandgren (66). Hun hadde håp om å ta pendlertoget. Når Dagbladet treffer henne, har hun ventet i flere timer.

- Jeg tar ikke inn på hotell, da får jeg bo hos noen andre, sier Strandgren, som tidligere på dagen ble evakuert fra stasjonen.

Thore Gårmark har også stått lenge og ventet på toget. Han skulle dratt klokka halv 6 i dag.

- Det er tragisk at slik terror også skal skje her i Sverige, sier han.