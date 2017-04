«Tida er ute. Nå kan alt skje» sier Det hvite hus om Nord-Korea. Samtidig skyter Kim opp ny rakett

(Dagbladet): Nord-Koreas atomvåpenprogram har vært et av verdenssamfunnets virkelige bekymringer de siste åra, og torsdag møtes Donald Trump og Kinas president Xi Jinping med atomprogrammet på agendaen.

Stadige oppskytninger og trusler har vært en del av taktikken. Samtidig er det et inderlig ønske fra resten av verden om at det ustabile diktaturet skal avslutte sitt atomvåpenprogram. Det har imidlertid ikke ført noen vei ennå.

Kraftig advarsel

Tirsdag kom en topp i Donald Trumps administrasjon med en kraftig advarsel til reportere i Det hvite hus.

- Tida er nå ute. Alt kan skje, sier representanten.

Ifølge CNN var det flere reportere til stede og to personer fra Det hvite hus, men «pressekonferansen» skal ha foregått anonymt.

Meldingen ble sendt ut via CNN klokka 00.03 natt til onsdag, og gikk ut på det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap kort tid etterpå. Ti minutter før hadde nyhetsbyrået sendt ut en hastemelding: «Nord-Korea har sendt ut en prosjektil i Japanhavet».

Videre kom det fram at Nord-Korea onsdag skjøt opp en rakett fra østkysten av landet mot Japanhavet. Oppskytingen skjedde ifølge sørkoreansk militærkommando rundt klokka 23.40 tirsdag kveld norsk tid, 06.40 Seoul-tid. Det er ikke kjent hva slags rakett som ble skutt opp. Raketten skal ha landet i vannet etter omkring 60 kilometer. Også USA har bekreftet oppskytingen.

Den siste tida har flere analytikere påpekt at det har sett ut til at Nord-Korea har planlagt årets sjette rakettest, og at den ville komme tett opp til

Møter Kinas president

Den samme kilden i Det hvite hus sa også tirsdag at administrasjonen har stor interesse av å finne en løsning på Nord-Korea raskt.

Donald Trump tar imot sin kinesiske kollega Xi Jinping til toppmøte i Florida torsdag og fredag denne uka. Mye tyder på at Nord-Koreas atomtrusler er førsteprioritet når de to mektige mennene møtes.

Det er møtene mellom de to på Trumps golfpalass Mar-a-lago alle nå snakker om. Det er også trolig med dette i bakhodet representanten fra Det hvite hus nå forsøker advarer om at tida er ute og at alt kan skje. USA er desperate på å få skrinlagt Kim Jong-ungs atomvåpenprogram.

Den isolerte staten har trappet opp programmet sitt med fem rakettester hittil i år i tillegg til to prøveoppskytinger i fjor. De har også skrytt av hvordan Nord-Korea stadig nærmer seg målet om å kunne treffe amerikansk territorium med atomvåpen.

Trump presser på

USAs president Donald Trump gjorde det mandag klart at USA er rede til å ta hånd om Nord-Korea, med eller uten hjelp fra Kina. UD i Nord-Korea kritiserte tirsdag den tøffe retorikken:

Nordkoreansk UD kritiserer også USA for de felles militærøvelsene landet gjennomfører med Sør-Korea og Japan. Nord-Korea har flere ganger hevdet at dette er invasjonsøvelser.

Advarselen fra Nord-Korea kom bare timer før Representantenes hus i USA med overveldende flertall godkjente et lovforslag som erklærer at Nord-Korea støtter terrorisme samt en fordømmelse av landets atomvåpenprogram og utvikling av rakettsystemer.

Sanksjonene mot landet trappes nå opp på grunn av opptrappingen av atomvåpenprogrammet. Nord-Korea mener imidlertid de nye sanksjonene ikke vil ha noen effekt.

Nord-Korea har i årevis vært underlagt et FN-forbud mot å utvikle ny raketteknologi.

Saken oppdateres