Tiden i ferd med å renne ut for Fredriksen

(Finansavisen.no): Seadrill opplyste onsdag at selskapet har fått utsettelse av sine bankforbindelser for endelig restruktureringsplan frem til 12. september. Samtidig opplyser selskapet at et betydelig lån på 400 millioner amerikanske dollar har fått 14 dager utsettelse, og forfaller 14. september.

I forrige runde var fristen for å fullføre forhandlingene rundt restruktureringen 31. juli.

Med netto rentebærende gjeld på 8,2 milliarder dollar er det få som ikke har fått med seg at Seadrill må få på plass en full finansiell restrukturering. Men ifølge Finansavisen har John Fredriksen og Seadrill et velkjent våpen i arsenalet når forhandlingene går inn i sluttfasen.

Seadrill presiserer på nytt at det er forberedt på å gå rettens vei for å tvinge gjennom sin foretrukne løsning.

Konkursbeskyttelse etter amerikansk lov, såkalt Chapter 11, vil trolig inngå i restruktureringsplanen. Obligasjonseierne vil ha konvertering av gjeld til aksjer, men ønsker ikke å overta driften i selskapet. Ved konkursbehandling risikerer obligasjonseierne å tape mer av det de har utestående enn ved en alternativ restrukturering.

Verdiløse aksjer

Ifølge Finansavisen har aksjonærene i Seadrill ikke mottatt utbytte siden september 2014 og sett enorme verditap på sine aksjeposisjoner. Selskapet presiserer enda en gang at aksjonærene i riggkjempen trolig vil sitte igjen med verdiløse aksjer etter restruktureringen.

«Sannsynligvis vil den omfattende restruktureringsplanen kreve (…) vesentlige tap for interessentene. Som et resultat forventer selskapet at aksjonærene vil motta minimal kompensasjon for sine nåværende aksjer», heter det i børsmeldingen, ifølge Finansavisen.

